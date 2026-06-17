歌手のGACKT（52）が19日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）に“特命局長”として初出演する。17日、同局が発表した。

観客の悲鳴のような大歓声に迎えられ、ゆっくり歩を進め手を振りながら登場したGACKT。同番組について「長寿番組なんで昔から見てました」と明かした。特命局長としての期待を問われ、「見て面白ければいいなぁと思うんですけど、面白くなかったら、途中で帰ろうかなと」と言い放ち、探偵たちをビビらせた。

1件目、階段がうまく降りられない主婦の依頼には「僕の場合は子どもの頃、

エスカレーターに乗れなかった。足を乗せるタイミングが分からなくて、すごく怖かったんですよね。気持ち、ちょっと分かり

ます」と意外な幼少期を明かし、共感した。

3件目の依頼「『システマ呼吸』で痛みが和らぐ？」では、VTRを見る前から「システマは有効ですよ。呼吸法にすごく特徴のある武術なんで」と、ロシアの格闘術「システマ」について解説した。

VTR後も「僕も呼吸をすごい大事にしていて」と熱弁し、システマを習得したある芸人に触れ、「あれはネガティブプロモーション」と断じ、笑わせた。

同件を担当した落語家・桂二葉探偵もシステマ指導者にその芸人のことをどう思うか問うたと続き、GACKTはその答えを聞いて大爆笑だった。