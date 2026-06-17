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GACKTの「面白くなかったら途中で帰ります」宣言に探偵陣は大ビビり！？

今週6月19日（金）放送『探偵！ナイトスクープ』の「特命局長」には、アーティストとして活躍するGACKTが初登場。悲鳴にも似た黄色い大声援に迎えられたGACKTは、ヒョウ柄のブルゾンの中に白のタンクトップといういで立ちで、観覧席の前をゆっくり歩き、手を振って歓声に応えた。

ちょっぴりアンニュイな口調で口上を読み上げる様子は、“謎に包まれた感”満載で唯一無二！？ ナイトスクープについては、「長寿番組なんで、昔から観てました」と話し、今回、期待するネタは？の問いには「ん～ん、見て面白ければいいなぁと思うんですけど、面白くなかったら、途中で帰ろうかなと」と言い、探偵たちをビビらせた。

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本編の１本目VTRは『階段が下りられない主婦』。依頼者の女性は健康だが、なぜか20代後半から階段がスムーズに下りられなくなったと言う。時折、うなずきながら依頼文を聞いていたGACKTは、「ボクの場合は階段じゃなくて、子どもの頃、エスカレーターが乗れなかったんですよ。足を乗せるタイミングが分からなくて、すごく怖かったんですよね。気持ち、ちょっと分かりますね」と幼い頃の意外なエピソードを明かし、依頼者にいたく共感するのだった。

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２本目は『亡き先輩と遊んだ「やらてん野球」』。しかし、 GACKTは球技が苦手だったそうで、「木のバットは別の使い方しかやったことがない」とシュールな発言で笑わせた。依頼者が人生の師と仰いだ大学の先輩への思いが、野球の思い出を通して溢れ出す本作。見終わったGACKTは、自分にとっての人生の師匠として「緒形拳」の名前を挙げ、「ボクに演技を教えてくれた唯一の方なんで」と明かした。

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３本目の依頼『「システマ呼吸」で痛みが和らぐ？』では、依頼文を聞いて即座に「システマは有効ですよ。呼吸法にすごく特徴のある武術なんで」と話し、その効能を詳しく説明してみせた。VTRを見終わっても「ボクも呼吸をすごい大事にしていて。いつもシステマのことがTVで流れる時、お笑いの方がやってるじゃないですか。あれはネガティブプロモーションだと思ってます」とキッパリ。すると二葉探偵も「システマの先生に『その芸人のことは、どう思ってはりますか？』って聞いたんですけど、あんまりエエようには思ってないようで…。けれどもシステマってことを知ってくれはる人が広がるのは嬉しいです、と」。これを聞いたGACKTは、この日一番の大爆笑を見せていた。

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【番組情報】

『探偵！ナイトスクープ』

6月19日(金)よる11時17分(関西ローカル)

※TVerで見逃し配信あり

公式HP https://www.asahi.co.jp/knight-scoop/