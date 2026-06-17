昨年度の全国高校サッカー選手権大会に大阪府代表として出場した興国高サッカー部出身のDF小林昴生が、今春に京大医学部の人間健康科学科に現役合格した。「文武両道を究める」という興国高のアスリートアドバンスコースで学び、勉強とスポーツを両立。2年の終わり頃から本格的に勉強に力を入れ、新たな道を切り開いた。

奈良県出身の小林は、中学時代にアスペガス生駒でプレー。チームの監督の勧めもあって、興国高に入学した。同校のサッカー部は実力者ぞろいで大所帯。「ここで活躍できるのか」という不安があった一方で、人一倍の反骨心があり「環境としていいな」という思いを抱き、隣県から通うことを決断した。

1年時はサッカー優先。2年になって1〜2月を迎えた頃、卒業後の進路を模索し「勉強で大学に行く」ことを決めた。それと同時に「京大に行きたいです」と先生にも打ち明けた。その理由は…。

「どこの大学がいいとか、あんまり分からない状態から勉強を始めたので。目指すなら、やっぱり一番上がいいかなと。それやったら京大かな、みたいな感じでした」

そこからサッカーと並行して猛勉強をスタート。午後9時の帰宅後は日が変わる頃まで勉強し、移動時間も単語帳などをめくった。土日にオフがあれば、1日10時間を勉強に費やす日もあった。

サッカー部では一番上のAチームに属していたが、3年夏には勉強に集中するため「休部」という大きな決断をする。「選手権に出たいという思いはあったけど…。でも、選手権と京大を天秤にかけて、京大を選びました」。アスリートアドバンスコースではただ一人の京大志望。夏以降の努力も実り、晴れて合格を勝ち取った。

サッカーと勉強に明け暮れた高校での3年間。興国高を選んで良かったと小林は言う。

「周りに凄い人たちがいる環境でサッカーができたし、勉強もやる気があれば、どんどん取り組んでいける。勉強に関しては、探せば他の進学校もあるかもしれないけど、こんなにサッカーが飛び抜けていて勉強もできるところは他にないと思う」

京大に入学してサッカー部に入部。今ではアルバイトも始めて、忙しい大学生活を送っている。