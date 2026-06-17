“グラビア1年生”猫宮かおる、豊満バスト＆美くびれを武器に存在感 『漫画アクション』に登場
「ミスアクション2026」で準グランプリを獲得した猫宮かおるが、16日発売の『漫画アクション』No.13（双葉社）の巻中グラビアに登場した。グラビア活動を本格的に始めて間もない“グラビア1年生”として、フレッシュな魅力を披露している。
【表紙カット】妖艶な表情で美ボディ披露 “オトナみるるん”
猫宮は、豊かなプロポーションと58センチの引き締まったウエストを武器に、「ミスアクション2026」で注目を集めた新鋭。今回のグラビアでは、初々しさと大人びた表情を織り交ぜながら、多彩な魅力を見せている。
誌面では、透明感あふれる笑顔や自然体の表情に加え、抜群のスタイルを生かしたカットも掲載。今後のグラビア界を担う存在として、大きな期待が寄せられている。
同号の表紙と巻頭グラビアは、元NMB48の白間美瑠が飾る。「君といると、胸がドキドキして、カラダも空気も暑くなってくる。夏はもう少し先だけど、気分はもう浮かれっぱなしなんだ」をテーマに、一足早い夏のムードを届ける。
【表紙カット】妖艶な表情で美ボディ披露 “オトナみるるん”
猫宮は、豊かなプロポーションと58センチの引き締まったウエストを武器に、「ミスアクション2026」で注目を集めた新鋭。今回のグラビアでは、初々しさと大人びた表情を織り交ぜながら、多彩な魅力を見せている。
同号の表紙と巻頭グラビアは、元NMB48の白間美瑠が飾る。「君といると、胸がドキドキして、カラダも空気も暑くなってくる。夏はもう少し先だけど、気分はもう浮かれっぱなしなんだ」をテーマに、一足早い夏のムードを届ける。