『かまいガチ』に吉沢亮＆松岡茉優が参戦！“無敵のキュートさ”にかまいたちデレデレ

本日6月17日（水）に放送されるかまいたち（濱家隆一、山内健司）の冠番組『かまいガチ』に、吉沢亮と松岡茉優が登場する。

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今回の企画は、特定のミッションを達成したらその場で“ガチで”帰宅できる大好評企画「達成したら即帰宅するねん」。

2人の即帰宅を1秒でも長く阻止すべく今回立ち上がったのは、かまいたち、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中谷（マユリカ）の面々だ。

ところが収録前から、芸人軍団がそろって「そんなこと許したらアカン！」と鼻息を荒げる事態が発生する。

なんと1年前に本企画に初挑戦し、2番手で即帰宅した実績を持つ吉沢が「今日は1番手で帰ろうかな」と強気発言で挑発。一方、「プレッシャーには強い」という松岡も早々に帰る気満々。

その裏には、まさかの事情も潜んでいた…？ 7月25日（土）から開幕するミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』で共演する吉沢と松岡だが、収録当日は「お稽古が始まっていなくて、吉沢さんともまだ話していないんです」と松岡。「最後に2人だけ残ったら気まずい…（笑）。それだけは避けたいので、一番の道は吉沢さんに勝つことかな」と、打倒・吉沢を目論む。

◆勝負は未知数フェーズへ突入

一同が最初に挑むのは、8メートル先にあるホールに向けてボールを打ち、見事カップインしたら即帰宅できる高難度競技。

3列に並んだ合計9個のホールのうち、狙えるのは1番奥の3個のみ。さらに、事前に自らが指定した穴に入れられないとチャレンジ失敗となってしまう。

そんななか、「キャディーのアルバイトをしていた」と言い自信をのぞかせる山内。かたや、ついさっきまで堂々とイチ抜けを予告していた吉沢からは「（自分は）球技が壊滅的なので…。野球でも球を投げたら、そのまま下に落ちるタイプ」と気弱な声が漏れ出す。

吉沢の弱点を知り、色めき立つチャレンジャーたち。しかし、『国宝』俳優・吉沢は底知れぬポテンシャルを隠し持っており、芸人軍団が「アカン、帰ってしまう！」と大慌てする好プレーを披露。

コツをつかんだ吉沢は、このまま独走状態にシフトしていくのか？ それとも…。勝負は先の読めない局面に突入していく。

◆松岡が番組にガチ・クレーム!?

誰も予想できない事態が次々と待ち受ける即帰宅バトル。

そんななか、松岡が「本当はやりたくなかった競技がある」と切り出し、番組にガチ・クレーム!?

その一方で、無敵のキュートさも炸裂。競技に挑む姿をじーっと見つめられた濱家＆山内が、秒で「かわいい」とデレデレになってしまう。

松岡に骨抜きにされたかまいたち＆芸人たちは、平常心を取り戻し、勝利をわが手にできるのか。

そして、「歌のレッスンがあるから早めに帰って、ゆっくりしておきたい」という吉沢、「友達とご飯の約束をしている」という松岡は、早々に仕事を切り上げられるのか。