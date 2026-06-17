6月27日21時よりフジテレビ系で放送される『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』。新作短編4本のうちの1作品『マザーズオークション』にて、杉野遥亮が主演を務めることが発表された。

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『世にも奇妙な物語』は、ストーリーテラーのタモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズ。1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度放送を続け、各時代を代表する作家や脚本家と俳優を掛け合わせることで“奇妙な”物語の世界観を作り出してきた。今回放送されるのは新作短編4本で、これまでに上川隆也主演の『遺体は一体……』、趣里主演の『実家じまい』、永尾柚乃と松尾諭がW主演を務める『おじさんになりたい』が発表されている。

4本目となる『マザーズオークション』の主人公は、岸田亮（杉野遥亮）、26歳。ニートの彼は、実家の物をネットオークションで勝手に出品し、いい値がついたところで売却することを繰り返していた。その日もオークションサイトを眺めていた亮は、思いがけないものを見つけてしまう。それは亮の母・信子（青木さやか）の画像だった。「母親、やります！」と書かれた出品ページに呆然とする亮。最近は、ネットオークションで自分を出品する人も増えており、亮の友人も新しい母親をネットオークションで落札したという。信子の「子育て、今度は成功させます」という言葉を目にした亮は……。

杉野が演じるのは、ニートで実家の物をネットオークションで勝手に出品することを繰り返している岸田亮。杉野が『世にも奇妙な物語』へ出演するのは、『世にも奇妙な物語 '17春の特別編』の『夢男』（2017年）以来2度目で、今回が初主演となる。

共演には、亮の母・信子役の青木さやかに加え、亮の父・謙二役で大堀こういち、信子が勤めるスーパーの同僚従業員・坂本陽介役で大水洋介（ラバーガール）、亮の高校の同級生・笠倉佑介役で名村辰が名を連ねる。脚本は伊達さん、演出は細川徹が手がける。

あわせて、主演を務める杉野、そして演出を担う細川からコメントも到着した。

■杉野遥亮（岸田亮役）コメント・『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想1度出演させていただいたので、しばらくぶりに今回は主演として出させていただけるのはとても感慨深いです。少しお休み期間があって撮影自体も久しぶりになるので、フレッシュな気持ちで今回の撮影に向き合えるなと思いました。

・細川徹監督とのタッグについて以前ご一緒させていただいたことがあり、自分が素直になれて、信頼している監督なので、今回また一緒に作品づくりができてうれしいです。脚本は『世にも奇妙な物語』ならではの、現実と非現実の微妙なラインがあって、その部分をどう調理してお届けしていくか、細川監督を筆頭にチームみんなで模索しながら取り組んでいます。

・主人公・亮を演じて、撮影について連続ドラマだと、現場や雰囲気に時間を掛けながら慣れていくのですが、（『世にも～』は撮影日が少ないので）このスピード感は久しぶりだなって思いました（笑）。瞬発力が必要なので意識しながら頑張って挑んでいます。

・視聴者への見どころやメッセージ奇妙でありながらも、心あたたまるお話だと思います。エンターテイメントとして楽しんで見ていただけたらうれしいです。

■細川徹（演出）コメント主演は一度、コメディ時代劇で二月ほど京都で過ごした杉野遥亮くん。今回も、いい杉野くんが撮れています。そして青木さやかさん。奇妙の奥にある少し切実であたたかい部分を支えてくれて説得力がぐっと増しました。とても素敵でした。さらに個人的には、舞台で何本もご一緒してきた大堀こういちさん、大水洋介くんと、この作品でまた一緒にやれたことも、かなりエモいです。奇妙な設定の先に、じんわり何かが残る作品になっていると思います。ぜひ楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）