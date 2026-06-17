鈴鹿央士が主演を務め、稲垣吾郎と小雪が共演する連続ドラマ『リーガルビート -逆転の法廷-』が、7月24日よりテレビ東京のドラマ9枠で放送されることが決定した。

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本作は、吃音がある新人弁護士がラップで思いのままを話し、現代社会の不寛容さや巨大な闇に立ち向かっていく完全オリジナル脚本のリーガルドラマ。

脚本を手がけるのは、『元科捜研の主婦』（テレ東系）の光益義幸、『コーチ』（テレ東系）の三浦駿斗、『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）の阿部凌大。『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）の藤田直哉、『台風家族』の市井昌秀が監督を務める。

主人公の新人弁護士・泰地空を演じるのは、『闇バイト家族』（テレ東系）などに出演してきた鈴鹿。テレビドラマや配信ドラマ、映画でも数多く主演を務めてきた鈴鹿だが、本作がゴールデン帯連ドラ単独初主演となる。

さらに、泰地の教育係としてバディを組む先輩弁護士・星秀幸役で稲垣、泰地を事務所に引き入れた事務所所長・雪村明日実役で小雪が出演。稲垣と小雪は、『佐々木夫妻の仁義なき戦い』（TBS系）で弁護士夫婦を演じて以来、18年ぶりに再び弁護士役での共演となる。

声をあげられない人たちの力になりたいと思い、弁護士になった泰地空（鈴鹿央士）。しかし、司法試験に一発合格したにもかかわらず、就職活動の面接では吃音のためうまく話せず、全滅。そんな彼がたどり着いたのは、一風変わった弱小弁護士事務所だった。彼を引き入れたのは「法律で人は救えない」と言う所長の雪村明日実（小雪）と、「勝てない勝負はしない」と豪語する偏屈エリートの星秀幸（稲垣吾郎）。凸凹すぎる弱小チームが挑むのは、現代社会の闇が潜む難案件ばかり。言葉に詰まり何度も悔しい思いをしてきた泰地だが、彼には「ラップのリズムに乗れば、吃音の症状が出ずに思いのまま話せる」という武器があった。依頼人の‟心の声“を拾い、ラップの爆発力で法廷の絶体絶命なピンチをひっくり返す。

なお本作は、放送後にTVerにて見逃し配信されるほか、Prime Videoにて見放題独占配信されることも決定した。

鈴鹿央士（泰地空役）コメント出演オファーを受けたときの心境、台本を読んでみての感想オファーを頂いた時は、新しい役どころにワクワクする反面、ラップや弁護士、そして吃音も、初めてのことなので自分に務まるかなぁと弱気になってしまう自分もいました。ですが、監修の方達も毎日現場でそばで支えてくださり、今は前向きに日々頑張れていると思います。社会問題や人間関係にも踏み込んで行く展開や法廷でラップを披露するシーンなど楽しみにしてほしいです。

演じる役どころの印象泰地は明るさや情熱を持った、誰かに希望を与えられる素敵な人物だと思いました。吃音がありますが、いろいろな経験をしたからこそ、誰かの声になりたいと思うようになり、人に寄り添うことをこの物語の中でより学んでいきます。泰地が考え、学び、経験していくことをしっかり寄り添いながら演じていきたいです。

視聴者へのメッセージとっても面白いドラマになると思います!いろいろな要素の詰まったこの作品で描かれていく物語は見応えがあると思います。雪村法律事務所の3人の関係性や、泰地の周りにいる素敵なキャラクターたちとの物語も含め、毎話ご期待ください。みなさんの金曜夜9時の楽しみになるよう頑張ります。ぜひ、お楽しみに！

稲垣吾郎（星秀幸役）コメント出演オファーを受けたときの心境、台本を読んでみての感想連続ドラマはオンエアしながらもまだ撮影が続くことが多いのですが、映画作品などと違って、観ている人の声を聞きながら撮影していくという独特なこの連続ドラマのスタイルは僕も好きなので、嬉しかったです。本当にありがたいなと思いました。台本を読んでみて、純粋に面白いと感じました。リーガルドラマも昨今いろいろな作品がある中で、弁護士の武器である言葉をうまく発することのできない吃音がある弁護士が主人公というのが新しい設定だなと思いましたし、社会に寄り添いながらこの時代の雰囲気にもフィットしたとても素敵な作品だなと思いました。

演じる役どころの印象僕が演じる星秀幸は「雪村法律事務所」のエース弁護士で、一見ちょっとクールで偏屈なところもあるのですが、実は心根は優しい…という一方で、弁護士界の大御所として名を馳せている父親や兄にコンプレックスをこじらせていてちょっと人間味溢れる部分もある、そんな男です。

視聴者へのメッセージ初めて共演する方もいれば、久々に再会する方もいるので、これからの撮影が本当に楽しみです。星は、主人公・泰地の若さゆえのちょっと無鉄砲なところや純粋すぎるところを心配し、時に厳しく接することもあるのですが、なんだかんだで泰地に寄り添いながら良いバディ関係を築いていく。この泰地と星のバディの関係性を見守っていただければなと思っています。

小雪（雪村明日実役）コメント出演オファーを受けたときの心境、台本を読んでみての感想泰地・星・雪村の3人での会話劇がとても多いので、メリハリとそれぞれのキャラクターをどう出していくというのがはっきりしてないといけないなというのはすごく感じました。毎話、依頼人としてゲストが来られるのですが、その方たちが来ることで、物語に深みが出ています。そんな依頼人の問題を、毎回3人で力を合わせて解決していく様子が、応援したくなるようなドラマになればいいなと思いました。

演じる役どころの印象弁護士を長年やっている中で感じた経験で、いろんな荒波や世の中の葛藤、また弁護士の社会の中での憤りみたいなものを持って自分の事務所を立ち上げた志がある弁護士です。事務所をまとめていく役でもあるし、仕事がうまく回っていくようにサポートをする役です。もともと法廷でも弁護をやっていた人なので、物語が進んでいく中で、何が原因でサポート役に回るようになったのか、今後どうなっていくのかというところが見どころのポイントの1つでもあると思います。

視聴者へのメッセージ意気込んであんまりいいことないから（笑） 楽しんでやろうかなと思っています。稲垣さんとは本当に久しぶりなのですが、稲垣さん演じる星はいじられキャラとして描かれているので、いじっていこうかなと（笑） 鈴鹿さん演じる泰地は、意外と根がしっかりしているので、若い世代に繋いでいくというか、後輩を育てていくというような年長者としての責任や楽しみといったものも出せたらなと思います。この3人の掛け合いが、毎週見てくださる方の心がちょっと温まるようなそんなお話になったら嬉しいです。ぜひご覧ください。

本間かなみ（プロデューサー／テレビ東京配信ビジネス局ドラマ室）コメント吃音のある青年が、弁護士として活躍していくリーガルドラマです。主演の鈴鹿央士さんをはじめ、稲垣吾郎さん、小雪さんという素晴らしいキャストの皆さん、素敵なスタッフの皆さんが集まってくださいました。言葉の無力さや声を上げることの虚しさ、良心を守って生きていくことの難しさを感じるこの頃ですが、そんな心許なさに寄り添い、誰かを少しでも照らせるものにできたらと、思っています。そして、鈴鹿さん、稲垣さん、小雪さん演じる個性豊かな弁護士チームの掛け合いはとってもチャーミングです。金曜の夜、肩の力を抜いて楽しんでいただける作品になれたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）