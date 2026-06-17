7月19日よりWOWOWで放送・配信される、佐々木蔵之介主演の連続ドラマW-30『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』のキービジュアルと本予告が公開され、新たに長谷川初範、猪塚健太、池田良、松浦祐也、大河内浩、山中崇の出演が発表された。

参考：佐々木蔵之介主演ドラマ『ALIUS』特報映像公開 中川大志、恒松祐里、坂井真紀も出演

本作は、現実と地続きの世界を舞台に、「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐって展開する完全オリジナルクライムサスペンス。地下駐車場で喉に4本のナイフを刺された凄惨な他殺体が発見されたことを皮切りに始まった不可解な連続殺人事件の行方をスリリングに描く。

犯人捜査のためなら手段を選ばない孤高の刑事・佐野省吾を演じる佐々木は、WOWOWオリジナルドラマへの出演は約24年ぶりにして初主演となる。そのほか、中川大志、恒松祐里、坂井真紀が共演に名を連ねた。

新たに出演が発表された長谷川、猪塚、池田、松浦、大河内、山中は、不可解な死を遂げる医師や、暗躍する公安刑事、AI企業を取り巻く者、そして政界で野心を抱く議員など、社会の深部に根を張る人物たちを演じる。連続殺人事件は単なる猟奇犯罪にとどまらず、医療、AI、政治といった現代社会のあらゆる層を巻き込みながら、未曾有のスケールへと発展していく。果たして彼らは、見えざる敵に狙われた次なる“標的”なのか。それとも、常識を覆す連続殺人の“容疑者”なのか。

公開されたキービジュアルでは、ラテン語で“別の”を意味する「ALIUS」という前代未聞の謎に直面する佐野（佐々木蔵之介）、神崎（中川大志）、羽住（恒松祐里）の姿が。彼らの張り詰めた表情の背後にはデジタルノイズのような歪みと、荒廃した風景が広がっており、不気味に佇む“謎の人影”が写し出されている。

あわせて公開された本予告では、猟奇的連続殺人事件を追う佐野たちの前に、「ALIUS」という得体の知れない存在が立ち上がっていく様子が、ダークで不穏な空気をまとった映像とともに映し出される。地下駐車場から始まる異様な事件、浮かび上がる不穏な言葉の数々、そして登場人物たちの思惑が交錯するなか、物語は次第に人類の常識を揺るがす未知の領域へと踏み込んでいく。（文＝リアルサウンド編集部）