個人的なリベンジになった？ エムバペの答えは「ノン」。初戦で圧巻２発「僕は優勝するためにプレーしている」【Ｗ杯】
出色のパフォーマンスだ。
フランス代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でセネガル代表と対戦。キリアン・エムバペの２ゴールと、ブラッドレー・バルコラの１得点で３−１の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューにエムバペが対応。「これでフランスは勢いに乗ったか？」と問われると、エムバペは「完全に勢いに乗ったとは思わない」と応じ、こう続ける。
「でも、大会に良い形で入るのは重要なこと。ワールドカップでは決して安心できないけど、少しばかりの落ち着きをもたらしてくれる。他のチームを見ても、初戦を勝利で飾るのは難しいこと。どのチームもワールドカップが特別な大会であると知っている。だからこそ、誰もが勝ちたいし、自国の良いイメージを示したい。今日の試合が簡単ではなかったのは見ての通り。でも、僕たちはいつでも得点し、違いを生み出せると分かっている」
――あなたは今シーズン、特にメディアから厳しい扱いを受けてきた。今日の活躍は個人的なリベンジになったのでは？ そんな質問に、27歳のエースは「ノン」と答える。
「リベンジという気持ちはない。もし僕が、批判するすべての人々を黙らせるためにプレーし始めたら、80歳までプレーし続けなければならなくなるだろう。僕は母国の歴史に名を刻み、チームが決勝に進出して、ワールドカップで優勝するためにプレーしている。それ以外のことは、一人の選手としての僕のキャラクターやキャリアに、常について回るものだ」
いずれにしても、フランスは幸先良く勝点３を手にした。エムバペは「グループステージの初戦にすぎない」と、慢心はしていない。
「人々は熱狂したり、あるいは批判したりするもの。僕ら選手たちは、やるべきことに対していつも冷静で、ストイックでなければならない。なぜなら、ワールドカップではあらゆる物事が非常に目まぐるしく変化することを、僕たちは知っているから。６日後にはイラク戦が控えている。そこで予選を突破するために勝たなければならない」
世界一を見据えて、エムバペとフランス代表はスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすがフランスの大エース！ エムバペが圧巻２発！
フランス代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でセネガル代表と対戦。キリアン・エムバペの２ゴールと、ブラッドレー・バルコラの１得点で３−１の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューにエムバペが対応。「これでフランスは勢いに乗ったか？」と問われると、エムバペは「完全に勢いに乗ったとは思わない」と応じ、こう続ける。
「でも、大会に良い形で入るのは重要なこと。ワールドカップでは決して安心できないけど、少しばかりの落ち着きをもたらしてくれる。他のチームを見ても、初戦を勝利で飾るのは難しいこと。どのチームもワールドカップが特別な大会であると知っている。だからこそ、誰もが勝ちたいし、自国の良いイメージを示したい。今日の試合が簡単ではなかったのは見ての通り。でも、僕たちはいつでも得点し、違いを生み出せると分かっている」
――あなたは今シーズン、特にメディアから厳しい扱いを受けてきた。今日の活躍は個人的なリベンジになったのでは？ そんな質問に、27歳のエースは「ノン」と答える。
いずれにしても、フランスは幸先良く勝点３を手にした。エムバペは「グループステージの初戦にすぎない」と、慢心はしていない。
「人々は熱狂したり、あるいは批判したりするもの。僕ら選手たちは、やるべきことに対していつも冷静で、ストイックでなければならない。なぜなら、ワールドカップではあらゆる物事が非常に目まぐるしく変化することを、僕たちは知っているから。６日後にはイラク戦が控えている。そこで予選を突破するために勝たなければならない」
世界一を見据えて、エムバペとフランス代表はスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすがフランスの大エース！ エムバペが圧巻２発！