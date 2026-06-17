Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、圧巻の撮り下ろし 反響相次ぐ「まさに極上！」「最高です！」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が17日までに、自身のインスタグラムを更新。圧巻の撮り下ろしを公開した。
【写真】こぼれ落ちそう…圧巻の撮り下ろしを公開した三田悠貴
三田は本日発売の #週刊SPA さんにて撮り下ろしグラビア掲載していただいてます。今回2度目の「グラビアン魂」。しっとり大人な雰囲気のグラビアになってます。あんなのやこんなのや…▼（ハート）たっぷり味わってくださいね▼アンケートのご協力もよろしくお願いします」との文言とともに写真をアップ。
ファンからは「ヤバ！」「まさに極上！」「最高です！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】こぼれ落ちそう…圧巻の撮り下ろしを公開した三田悠貴
三田は本日発売の #週刊SPA さんにて撮り下ろしグラビア掲載していただいてます。今回2度目の「グラビアン魂」。しっとり大人な雰囲気のグラビアになってます。あんなのやこんなのや…▼（ハート）たっぷり味わってくださいね▼アンケートのご協力もよろしくお願いします」との文言とともに写真をアップ。
ファンからは「ヤバ！」「まさに極上！」「最高です！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。