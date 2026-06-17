『LOVED ONE』過去とつながる新たな殺人【第10話あらすじ】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第10話が17日に放送される中、あらすじと場面カットが公開された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
■第10話あらすじ
突然の「今月末でＭＥＪは閉鎖」という知らせに、絶句する一同。自分の力不足だと謝る桐生麻帆（瀧内公美）に、水沢真澄（ディーン・フジオカ）は「僕の責任です」と告げる。数週間後、若手メンバーらは新たな職場に移り、麻帆も厚生労働省へ戻っていた。誰もいなくなったスタッフルームに１人残った真澄は、恩師・九条正仁（小木茂光）がいるホスピスを訪ねる。15年前、九条の鑑定結果に疑問を抱きながらも、何もできなかった「白峯女子連続殺害事件」。その真実を話してほしいと訴える真澄に、恩師は沈黙を貫く。
そんな折、路上で23歳の女性の遺体が発見され、最近続いている連続殺人事件との関連が疑われていた。現場で捜査にあたる刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）たちの前に現れたのは、ＭＥＪの閉鎖によって捜査権限を失った真澄。穂乃果は彼を追い返そうとするが、「過去の事件と関係があるかもしれない」という真澄の一言に足を止める。穂乃果もまた、あの「白峯女子連続殺害事件」の記憶がよぎっていた。
既に犯人の死刑が確定し、終わったはずの事件。しかし真澄は、“本当の犯人”が再び動き出した可能性を疑っていた。MEJ閉鎖も、自分の動きに気付いた検察の圧力によるものだと推測する真澄。仲間を失い、権限を奪われても、遺体が遺した真実だけは曲げられない―。巨大な権力へ立ち向かう法医学者の、“ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ”に寄り添う最後の闘いが幕を開ける。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
突然の「今月末でＭＥＪは閉鎖」という知らせに、絶句する一同。自分の力不足だと謝る桐生麻帆（瀧内公美）に、水沢真澄（ディーン・フジオカ）は「僕の責任です」と告げる。数週間後、若手メンバーらは新たな職場に移り、麻帆も厚生労働省へ戻っていた。誰もいなくなったスタッフルームに１人残った真澄は、恩師・九条正仁（小木茂光）がいるホスピスを訪ねる。15年前、九条の鑑定結果に疑問を抱きながらも、何もできなかった「白峯女子連続殺害事件」。その真実を話してほしいと訴える真澄に、恩師は沈黙を貫く。
そんな折、路上で23歳の女性の遺体が発見され、最近続いている連続殺人事件との関連が疑われていた。現場で捜査にあたる刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）たちの前に現れたのは、ＭＥＪの閉鎖によって捜査権限を失った真澄。穂乃果は彼を追い返そうとするが、「過去の事件と関係があるかもしれない」という真澄の一言に足を止める。穂乃果もまた、あの「白峯女子連続殺害事件」の記憶がよぎっていた。
既に犯人の死刑が確定し、終わったはずの事件。しかし真澄は、“本当の犯人”が再び動き出した可能性を疑っていた。MEJ閉鎖も、自分の動きに気付いた検察の圧力によるものだと推測する真澄。仲間を失い、権限を奪われても、遺体が遺した真実だけは曲げられない―。巨大な権力へ立ち向かう法医学者の、“ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ”に寄り添う最後の闘いが幕を開ける。