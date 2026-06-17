FIFAがX更新

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦で2-2ドロー発進。翌日にはFIFAから日本人の写真を添えた特大ニュースが伝えられ、ファンの間に驚きが広がっている。

森保ジャパンは、W杯準優勝3度の強豪オランダに2度リードを許す苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで同点に追いつき、貴重な勝ち点1を得た。

激闘翌日の日本時間16日午後6時41分、FIFAはXを更新。「2026年W杯でスタジアムに100万人のファンが集まったことを祝福！ サポートありがとう」として、日本サポーターの写真などを添えた。まだ全チームが登場していない段階での大台突破に、X上のファンも驚きを隠せない。

「まだ開幕から一週間も経っていないのに」

「1次リーグの1節終わってないぞ」

「衝撃的だね」

「これは凄い」

「まさに世界最大のスポーツだな」

「こんなに早く？」

「信じられない」

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦。サポーターの声援に後押しされ、今大会初勝利を目指す。



（THE ANSWER編集部）