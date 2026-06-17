スタンフォード大の佐々木麟太郎（21）への注目が、日に日に高まっている。

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日本時間16日、MLBは23日から行われる「ドラフトコンバイン」への参加者を発表。昨年NPBドラフトでソフトバンクに1位指名された佐々木と、オリックス6位指名の石川ケニー（ジョージア大）が名を連ねた。

30球団の編成担当やコーチらが集まり、ドラフト候補の能力を直に見極める、いわば“品評会”。大学生・高校生合わせて300人以上が参加し、昨年はその8割が指名。上位指名選手の9割近くは、ドラフトコンバイン参加者だった。

さらに佐々木はドジャースが個別に行った「ワークアウト」に招待されていたことも判明。ドラフト候補やFA選手など、獲得を検討している選手の身体検査や実技テストを行い、能力を見極めるものだ。

佐々木は5月に米放送局「ESPN」が発表したドラフトランキングで、155人中153位。5巡目指名に相当する順位に評価された。

日本のドラフトは1位指名でも契約金1億円、出来高5000万円、年俸1600万円と申し合わせで決められている。ソフトバンクは、天秤を自分たちに傾ける秘策はあるのか。

ある球界関係者は「やりようはいくらでもある」と、こう続ける。

「2年目以降の年俸や出来高はあくまで自由。2年目以降は年俸3000万円でも5000万円でも、複数年契約を提示したっていい。ソフトバンクといえば、2018年にMLBドラフトで1巡目指名されたスチュワートジュニアと6年総額約7億7000万円（当時レート）で契約するなど、あの手この手で選手を獲得している。佐々木側が納得する条件を出すのは造作ないでしょう」

城島健司CBOは日刊ゲンダイのインタビューで、佐々木の将来的なメジャー挑戦も視野に入れてか、これまで認めてこなかったポスティングについても「球団にとって利益とメリットがあると思えば、やらないとは言っていない」と方針転換を示唆している。

ソフトバンクなりの勝算はあるというわけだ。

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