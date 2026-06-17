交流戦は1試合を残して5勝12敗と全く振るわないのが阪神だ。

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16日の西武戦も0−1でゼロ封負け。「7番・三塁」でスタメン出場したドラフト1位新人の立石は4打席4三振と精彩を欠き、悔し涙を流したほど。西武の交流戦初優勝をアシストし、ヤクルトに代わって3位転落である。

交流戦では西武に加えてソフトバンク、日本ハムに3タテを食らうなど、パの1〜4位のチームに1勝11敗とまったく歯が立たなかった。今年の交流戦で勝ち越しを決めたセ球団は巨人のみ（10勝6敗2分け）。阪神を含めた5球団は大苦戦したとはいえ、阪神は曲がりなりにも前年の優勝チーム。佐藤輝、森下という日本を代表する強打者はもちろん、投手力も含めてリーグ屈指の戦力を抱えているだけに、ファンの怒りの矛先は藤川球児監督の采配、選手起用にも向けられている。

SNSなどでは《勝負勘がない》《やることなすこと後手後手》といった指摘に加え、《采配が邪魔》という辛辣な書き込みも散見された。

実際、勝っているときはともかく、昨季も交流戦で7連敗を喫したように、藤川監督は負けが込むと采配、選手起用が手詰まりになりがちなのは確かだ。

そんな中、球団周辺で注目が集まっているのが、今月18日に控える親会社の阪急阪神ホールディングスの株主総会だ。

会では、毎年のように株主から阪神に関する質問が出る。チームの低迷時には監督交代を直訴するなど、大荒れになることもある。

「今季も優勝争いをしているとはいえ、油断はできません。昨年は首位にいたにもかかわらず、一部の株主が『藤川監督は組織を動かすリーダーとしての素質がないのではないか』『年配の参謀役を置くよう対策を講じるべき』と批判を繰り広げた。すると昨オフには、元監督の和田豊ヘッドコーチ（63）が就任した。今年は交流戦で惨敗したことで、荒れる可能性はあるでしょう」

とは、コーチ経験のある球団OBだ。

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ところで、藤川監督に「リーダーの資質」を問う質問は極めて的を射ているのかもしれない。昨季日本シリーズ敗退の裏では、藤川監督による「ブチギレ事件」が起きていた。スタッフのケアレスミスに対し、怒りにカラダをわなわな震わせていたそうだが…。いったい何があったのか。●関連記事 【もっと読む】藤川阪神の日本シリーズ敗戦の内幕 では、それらについて詳しく報じている。