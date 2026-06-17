乳がん手術を公表した演歌歌手の石原詢子が15日、自身のインスタグラムで入院していることを明かし、心配の声が寄せられている。



【写真】新しい抗がん剤治療 闘病の日々が伝わってくる

石原は「喉の腫れと湿疹と発熱」と書き出し、「これらが発症して救急で診て頂いて先週末から入院してます。」と記した。湿疹が帯状疱疹の疑いもあったというが、「今朝の検査で陰性と結果が出て先ほどクリーンルームから一般のお部屋に移動しました。」と快方に向かっているようで、「良かったぁ‥ ホッとしてます」と安心したことを伝えた。



熱が39度近くまで上がったこともあったそうだが、それも微熱に。「白血球、好中球が減少しそれらが正常値まで上がってこないと、この喉の腫れも引かず熱も平熱にならないようです。 現在は抗生物質の点滴を打ちつつ様子を見てる状態です。」と状況を説明する。「退院まではもう少しかかりそうですが、お食事も少しずつ食べれるようになってきましたし、帯状疱疹ではなかっただけでも本当に良かったです！」とつづった。



石原は2月6日に所属事務所が昨年末に乳がんと診断されたことを明かし、早期発見で初期段階ながら担当医と相談のうえ、手術を済ませたことを発表。翌7日には「昨年の人間ドックを受けた際に『乳がん』が見つかり、手術を行いました」と自身が報告している。3月末にはコンサートを急遽キャンセルし、4月2日に謝罪とともに「色々ある副作用と闘っています」と記している。



「新しい抗がん剤の副作用・・同じ治療を受けていらっしゃる方でも副作用は様々です。 私の場合、投与した直後から数日は何の症状もなく『あっ、これは大丈夫なのかな？』と思いつつも免疫力、抵抗力が低下する時期なので気をつけてはいたのです。 ですが・・油断したのでしょうかね?!」と抗がん剤についても言及。今月6日には前日に5回目の抗がん剤の投与を終え、「今回から新しい抗がん剤」だったことを公表していた。



6月は「しっかりと治療に専念して体調を整えます！ 快方に向かってますし最高の医療のもと治療してますので、ご安心くださいね」と呼びかけた石原に、ファンからは「まさか入院しているなんて」「御身体御大事になさって下さいませ」「早く良くなる事を願っております」「心配ですがとにかく笑顔で毎日過ごして下さい」といった声が届いていた。



（よろず～ニュース編集部）