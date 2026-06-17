右膝を痛めて15日のジャイアンツ戦を欠場したカブス・鈴木誠也（31）が16日のロッキーズ戦（シカゴ）で「4番・DH」としてスタメン復帰した。

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前日のジ軍戦は当初、DHとしてスタメンに名を連ねていたが、試合直前に急きょ、メンバーから外れた。本人は出場に前向きな姿勢を見せていたそうだが、クレイグ・カウンセル監督は「慎重にいきたいので、念のため休ませることにした」と説明した。

指揮官が急きょ、鈴木に休養を与えたのは、患部への負担を考慮したわけだが、理由はそれだけではない。鈴木の市場価値を下げないための配慮でもある。

鈴木は今季が5年契約の最終年。シーズン終了後にはFAになるため、早くから今夏のトレード市場の目玉の1人に位置付けられていたからだ。

今季は3月のWBC準々決勝のベネズエラ戦で右膝を痛めて開幕から負傷者リスト（IL）入り。15日現在、55試合に出場し、打率.255、10本塁打、28打点。物足りなさはあるものの、昨季は日本人の右打者で初めて「30本塁打、100打点」（32本塁打、103打点）をマークした和製大砲には、複数球団が補強の候補にリストアップしているという。

カブスは現在、37勝35敗の勝率.514で、首位ブルワーズとは7.5ゲーム差のナ・リーグ中地区2位。勝率5割を超えているとはいえ、地区優勝はもちろん、ワイルドカードでのポストシーズン進出は微妙な状況だ。地元メディアなどによれば、オールスター（7月15日=フィラデルフィア）前後にチームが低迷していれば、トレード市場で売り手側にまわるという。

トレード市場に出れば引く手あまたの鈴木はカ軍にとって、大事な商品だ。他球団の有望株を手に入れることも可能なだけに、鈴木の故障が悪化して市場価値の暴落だけは避けたい。

指揮官が「慎重にいきたい」と話したのも、鈴木のフィジカルに細心の注意を払っているからに他ならない。

鈴木は6月に入って打撃の調子が上向いており、14日のジャイアンツ戦まで10試合連続安打で、打率.306（36打数11安打）、3本塁打、9打点。ポストシーズン進出を狙えるチームに移籍するためにも、球団の思惑通り、自らの価値を高められるか。