皆さんは「フィジカルAI」という言葉をご存じでしょうか。AIが状況を判断して、ロボットなどを自律的に動かす技術を指します。モノづくりのまち、北九州市では、この「フィジカルAI」の導入がいち早く進み、身近な存在になってきています。



積まれたブロックをカメラでしっかり確認してつかみ取り、最上段に積み上げて配置を整えます。



丁寧な動作でバランスゲームに取り組むこちらのロボット。AI＝人工知能がカメラの映像から最適な判断を下し、アームなどを自律的に動かしています。





見て・判断して・動かす「フィジカルAI」と呼ばれるこうした技術。今、北九州市がまちづくりに取り入れようと動き出しています。

北九州市役所に6月15日、AIやロボット工学の有識者9人が集まりました。



■武内市長

「フィジカルAIが、これから社会課題を解決していく。」



5月、「フィジカルAI共生都市宣言」を発表した北九州市。



「フィジカルAI」を社会実装し、産業競争力の強化につなげるための方法などが、およそ2か月かけて話し合われます。



なぜ、北九州市で「フィジカルAI」なのでしょうか。



■参加した有識者

「北九州市の特徴が1つ、（ほかの都市との）差別化となると思う。供給側と需要側が市内にあるというところ。」



北九州市の持つ技術力で「フィジカルAI」を開発することが、高齢化などによる労働力不足の改善につながると見込んでいます。

モノづくりをけん引する地元の「安川電機」は、ことし3月から「AIロボット」の本格的な運用を開始しました。



安川電機が開発・運用しているAIロボット「MOTOMAN NEXT（モートマン ネクスト）」です。



安川電機では、AIロボットの導入により、工場の就業人数を最小限にして人件費などを抑えることが可能になり、生産性が従来の2倍以上になったといいます。



■安川電機・林田歩 常務執行役員

「動かすのはモーターですし、私たちはコアであるモーターを持っていますので、（AIロボットは）安川電機が成長していく大きな軸として捉えているところです。」



安川電機は今後、「フィジカルAI」の市場の開拓を経営の柱に据え、4年間で2500億円を投資して、生産と運用を世界の工場で進めていく方針です。



北九州市から世界に発信される最新の技術。「フィジカルAI」が、私たちの生活の身近なところで活躍する未来も近づいています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月16日午後5時すぎ放送