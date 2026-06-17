直木賞作家で大のサッカーファンとして知られる万城目学氏（５０）が、Ｗ杯日本代表観戦記「万オブ・ザ・マッチ」第１弾を寄せた。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組で、日本はオランダに２―２の引き分け。「万城目ワールド」と称される奇想天外な物語を紡ぐストーリーテラーは、大会前から負傷者続きだった森保ジャパンをどう見たのか。４大会連続４度目の寄稿となる今大会、サッカーフリーク作家ならではの視点をオランダ戦でもさく裂させた。

実は少し心配していたのである。

おそらく、他国チームとの最大の差違であり、日本代表チームの最大の武器でもある「同質性」、わかりやすく言うと「まとまり」の強さが少し傷んではいやしないかと。

三笘がいない。南野がいない。そこにキャプテン遠藤までもが加わった。四年前に次大会でのリベンジを誓った、真ん中のラインを形成する絶対的レギュラーがごっそり参加しない。戦力の大幅ダウンは明らかだが、そのことに対し、事前のインタビューで選手たちが本音を口にすることはないし、森保監督はどこまでも「選手たちを信じる」紳士的姿勢を貫く。そのなかで、たまに目にするキーワード「優勝」は彼らの本心なのか、それともメンタルを上向きにするために人工的に植えつけられた方便なのか、試合開始の瞬間まで、その内側がイマイチのぞけないチームになっていた。

されど、心配は無用であった。

日本代表は驚くほど強かった。

粘り強く守り続け、二度のリードを許すも追いついた。

チームの「まとまり」にほころびは見つけられなかった。集中力が途切れない守りの質は、間違いなく今大会出場チームのなかで屈指の高さであり、相手に延々とボールをキープされる時間が続いても、

「オランダのサポーターはそこにまったく優位性を感じ取れず、逆にストレスを貯めこんでいるだろうな」

と相手側の心理がわかるくらいだった。

守りに関して、日本は新たな次元の強さを得たように感じる。

「このレベルの攻撃なら、当分耐えられる」

つまりは、相手の攻撃をしのぐために必要な我慢の量を、戦いながら自然と計算できる力を身に着けた。

言うまでもなく、それは過去の強敵との対戦の記憶が土台にある。前回大会で対戦したドイツ、スペインに比べ、オランダが持つ一撃必殺感が薄いことが開始十分ほどで知れると、どれだけその後、相手にボールの保持を許しても、「しんどそうだなあ」という雰囲気を選手たちから感じることはなかった。

そこには、経験を積んだチームの成熟に加え、選手の個の力の進化があるのだろう。２０１０年南アフリカ大会でのオランダ戦、スナイデルのシュートを弾くも勢いを殺せず、決勝点のゴールを許してしまった。されど今試合、開始早々にペナルティエリア内で、マレンの強烈な反転シュートを喰らうも、ザイオンが見事に弾き、ボールはゴールの外へ。十六年分の確かな個の進化、ゴールキーパーの手首の強度アップを感じた瞬間だった。

守りの計算が立つ一方で、攻撃は前半から試行錯誤が続いた。上田はファウルなしで潰され続け、日本の右サイドはガクポへの対応にいっぱいいっぱいである。私は堂安と似た身長＆体重データを持つおっさんであるが、１９３センチの巨人がファウルをもらう目的で、ボールを蹴り出したのち全身でのしかかってくるなんて、想像するだけでおそろしい。デカい本棚が倒れかかってくるようなものだ。ガクポ相手に一歩も引かず、最後まで勇敢に戦い続けた堂安、さすが日本の１０番である。

一方で、三笘の不在を痛感してしまうのは、攻められっぱなしの時間帯に、三秒でいいから、ボールを預けたら何かしら前進の動きをして、陣地を押し上げられる選手が見当たらないことだ。森保監督も、まだ左シャドーを務めた三笘のポジションに誰を置くかの最適解を見出していないように感じる。このポジションには、新たに重要な仕事が加わった。すなわち、歴代の日本代表選手のなかで、もっともシュート技術が高いのではないかと思われる中村敬斗に、彼が勝負できるエリアでボールを託す、というものだ。久保が左サイドでボールを持ったとき、いったん周囲の注意を引きつけたのち、中村によい位置でボールを送り、それが一点目につながった。ということは、久保を左シャドーに置くのがベストの組み合わせではないか？ そして右は冨安、菅原、伊東純也のトリオがとにかく強かったぞ、と正解が見つかりかけた矢先に、久保が怪我してしまったのが非常に痛い。彼は戻ってくるのか。ダメージが大きそうな様子であっても、それはアジジ作戦【注】（古い）であることを祈りたい。

すばらしかったのが鎌田である。

オランダにおけるデヨングと同じく、後方からいやらしく相手の弱点を突き続けた。

四年前のカタール大会、鎌田はまったく冴えなかった。簡単なトラップを何度も失敗し、本来の力の半分も出し切れていなかった印象がある。それが完全に試合にフィットし、日本代表の頭脳としてフル回転していた。あの独特のだらけた、失敬、力の抜けた雰囲気。相手のプレッシャーがないのなら別に力を抜いてもいいだろ、というクセつよな合理性。大好きである。

決勝点は記録の上では鎌田だが、小川のゴールといっても差し支えないだろう。Ｕ２０Ｗ杯で、彼が大怪我を負った瞬間のシーンを覚えている。くたっという感じでピッチに倒れこみ、それから長い長い試練の時期を過ごすことになった。あれから九年、努力を続けた人間が報われる瞬間を目撃するのはうれしいものである。小川選手には北米の地で好きなだけ爆発してほしい。

ぱちり、ぱちり、と怪我人で欠けた攻撃のピースがはまりつつある。オランダ相手に勝ち点１。いわゆる「勝ちに等しい引き分け」だ。Ｗ杯初戦を引き分けるのははじめてではないか、と思ったが、日韓大会の初戦ベルギー戦が同じく２―２の引き分け発進だった。次戦のチュニジア戦は、あの２００２年以来の対決になるわけだ。

余談であるが去年、大阪万博の取材に行った際、大阪市内の串カツ屋で偶然、森島寛晃氏を見かけた。カウンターに座る、記憶よりふっくらとした森島氏の姿に、

「ミスターセレッソやで！ あの長居スタジアムでのチュニジア戦でゴールした御方やで！」

とひそかに興奮するも、同行の若き編集者はまったくピンと来ていない様子である。

「日韓ワールドカップのとき、いくつだった？」

と訊ねると「５歳でした。まったく記憶にないです」と返ってきた。あの愉快なトルシエ・ジャパンの冒険が、すでに歴史に組みこまれつつあること、二十代の若者にとって、Ｗ杯とは常に日本が参加する大会になっていることに気がつき、ときの流れを実感した。

こんな緊張感のない話を持ち出しておいてはなはだ矛盾しているが、「スウェーデンに１―５で負けたチュニジア、与しやすし」と思うのは危険である。日本と対戦した前大会のドイツ、スペイン然り、今大会のオランダ然り、よほどの実力差がない限り、相手をナメたが最後、ツケを払わされるのは自分自身だ。その証拠に前大会、コスタリカをナメた日本は二戦目を落としてしまった。

次戦で勝ち点３を得られないと、三戦目スウェーデン戦は俄然難しいものになる。チュニジア戦は、大会に挑む心構えの進化のほどが問われる一戦になる。その先には、早くもベスト３２の戦いがちらつきつつある。モロッコもしくはブラジル。直接対決を見た限り、モロッコのほうがわずかに強い。森保監督は当然のようにグループリーグの一位通過もしくは二位通過を想定して、前大会と同じく選手のターンオーバーを敢行するだろう。険しきベスト３２突破に向けての準備が始まっている。

つくづく、日本は強くなった。

【注】日本とイランがＷ杯出場をかけて戦った１９９７年１１月のフランスＷ杯アジア第３代表決定戦。イランのＦＷアジジが試合前日に車椅子姿で日本の報道陣の前に登場した。負傷かと思いきや当日は普通に先発で出場し、後半にゴールを決めた。

◆万城目 学（まきめ・まなぶ）１９７６年２月２７日、大阪市生まれ。５０歳。京大法学部卒。２年間の化学繊維会社勤務を経て、０６年「鴨川ホルモー」でボイルドエッグズ新人賞を受賞し、デビュー。０７年「鹿男あをによし」、０９年「プリンセス・トヨトミ」など、ドラマ・映画化された小説多数。２４年、「八月の御所グラウンド」で直木賞受賞。２４日には新刊「ホルモー燦燦」を発売する。