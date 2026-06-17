上半期のＧ１レースを振り返るうえで、真っ先に思い出されるのは、ジュウリョクピエロでオークスを制した今村の存在だ。ＪＲＡ所属の女性騎手として、史上初のＧ１勝利をクラシック初騎乗で達成。歴史的快挙を成し遂げた２２歳に集まる注目は、いまや競馬ファンからのみにとどまらない。

記憶に新しいのが２週連続の“ユタカ劇場”。武豊はテン乗りのシックスペンスで安田記念を勝つと、翌週の宝塚記念はレース直前の豪雨も味方に、メイショウタバルを連覇に導いた。７日で自身の最年長Ｇ１勝利記録を５７歳３か月に塗り替えたレジェンドは「ようやくピークが来ました」と笑いを誘い、衰えとは無縁の手腕をアピールした。

史上９頭目のトリプルクラウンにリーチをかけたロブチェンも、もちろん注目の一頭だ。皐月賞は逃げて衝撃のコースレコードＶ。日本ダービーは中団から差し切りと、自在性に富む競馬での２冠達成。父のワールドプレミアは初年度産駒からダービー馬を出し、種牡馬価値はより高まっていくだろう。主戦の松山は２０年にデアリングタクトで牝馬３冠を達成しており、牡牝それぞれの３冠馬で牡牝３冠６競走を完全制覇となれば、前人未到の大記録だ。

また、平地Ｇ１で高松宮記念（サトノレーヴ）からヴィクトリアマイル（エンブロイダリー）まで、７戦連続で１番人気馬が勝利するなど、１２戦で８勝を挙げた。シリーズを通しての３連単の配当は最低が３６７０円（ヴィクトリアマイル）、最高が２４万５７３０円（高松宮記念）。ヒモ荒れの傾向はあったが、穴党は苦戦を強いられた。

ルメールは全ジョッキーで唯一の１２戦皆勤。松山と並んで最多タイの３勝をマークし、存在感を放った。

宝塚記念で首差２着のクロワデュノールは惜しくも史上初の春古馬３冠の偉業は逃したが、大阪杯と天皇賞・春を勝利。数々のドラマと新たな歴史が刻まれた見応えあるレースばかりだった。（馬トク取材班）