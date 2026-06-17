NHK歴史探偵、『豊臣兄弟！』で注目の竹中半兵衛＆黒田官兵衛、2つの問いを徹底調査
NHK大阪放送局が制作する『歴史探偵』（毎週水曜 後10：00〜10：45）のきょう17日放送回は「竹中半兵衛と黒田官兵衛 知られざる涙の絆」を送る。
【番組カット】黒田官兵衛と竹中半兵衛の名前が並ぶ石碑
大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも大活躍の武将・竹中半兵衛と黒田官兵衛。2人は「軍師」として秀吉の天下取りを支えた人物として知られる。そしてわずか2年ほどだが、共に戦った時代も。今回、「竹中半兵衛は本当に軍師だったのか？」「黒田官兵衛の備中高松城・水攻めの真相とは？」という2つの問いを、半兵衛の治めた菩提山城の発掘や、官兵衛も関わった備中高松城の水攻めなどの最新の研究成果をもとに彼らの功績を徹底調査する。
するとそうした功績の裏に、ふたりの知られざる「深い絆」があったことが見えてきた。その絆はやがて、関ヶ原の戦いの結果を左右する、大きなうねりを起こしていく。『豊臣兄弟！』でも注目のふたり、絆の物語を届ける。
【番組カット】黒田官兵衛と竹中半兵衛の名前が並ぶ石碑
大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも大活躍の武将・竹中半兵衛と黒田官兵衛。2人は「軍師」として秀吉の天下取りを支えた人物として知られる。そしてわずか2年ほどだが、共に戦った時代も。今回、「竹中半兵衛は本当に軍師だったのか？」「黒田官兵衛の備中高松城・水攻めの真相とは？」という2つの問いを、半兵衛の治めた菩提山城の発掘や、官兵衛も関わった備中高松城の水攻めなどの最新の研究成果をもとに彼らの功績を徹底調査する。
するとそうした功績の裏に、ふたりの知られざる「深い絆」があったことが見えてきた。その絆はやがて、関ヶ原の戦いの結果を左右する、大きなうねりを起こしていく。『豊臣兄弟！』でも注目のふたり、絆の物語を届ける。