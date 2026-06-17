◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス3―1セネガル（2026年6月16日 イーストラザフォード）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第1戦は16日（日本時間17日）、前回準優勝のフランス（FIFAランク2位）がセネガル（同16位）を3―1で下し白星発進。FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が先制ゴールを含む2得点の活躍で勝利に貢献。大会通算14得点に伸ばし、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシらを抜いて歴代3位タイに浮上。ドイツ代表ミロスラフ・クローゼの大会最多得点記録（16得点）まであと2に迫った。

試合はやや低調な立ち上がりを見せると、決定機が作れないまま前半終了。前半シュート1本のみというのは、データ分析会社「Opta（オプタ）」によればW杯の1次リーグにおいて、過去60年間で最低の記録になったという。

しかし、後半リズムをつかむと後半21分、FWオリセ（Bミュンヘン）の絶妙スルーパスに反応したFWエムバペが待望の先制ゴール。FWエムバペは後半アディショナルタイムにも豪快なミドルシュートを決めるなど2得点の活躍を見せた。

デシャン監督は試合後「試合開始当初は少し不安と緊張がありましたが、何よりも相手は強豪チームでした。ウスマン（デンベレ）とマイケル（オリセ）のポジション変更が大きな違いを生みました。まだ初戦ですが、それでも楽しみたいと思います」と笑顔。トップ下で先発させたFWデンベレを後半から右サイドへポジションチェンジした采配が的中したと話した。