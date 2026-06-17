『黒牢城』本木雅弘と菅田将暉が“言葉の斬り合い” 地下牢で火花散る特別映像公開
俳優の本木雅弘が主演、菅田将暉が共演の映画『黒牢城』（6月19日公開）より、本木演じる荒木村重と菅田演じる黒田官兵衛が対峙する特別映像と対決ビジュアルが解禁された。
【動画】地下牢で繰り広げられる、“言葉の斬りあい”特別映像
原作は、累計発行部数60万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。『スパイの妻』『クリーピー 偽りの隣人』などで知られる黒沢清監督が初めて時代劇に挑み、戦国時代を舞台にした心理ミステリーを描く。
主人公は、織田信長に反旗を翻し、有岡城に籠城した荒木村重。本木が村重を演じ、敵方の天才軍師・黒田官兵衛役を菅田将暉が務める。共演には吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーらが名を連ねる。
今回解禁された映像では、城内で相次ぐ怪事件の謎を追う村重と、地下牢に幽閉された官兵衛による緊迫の心理戦が映し出される。格子越しに村重の深層心理を鋭く突く官兵衛に対し、激高した村重は刀を抜いて迫る。しかし官兵衛は動じることなく、「村重殿は、何をそれほど恐れておられるのか」と静かに問いかける。
本木と菅田の対峙シーンは、本物の土を敷き詰めた地下牢のセットで撮影された。黒沢監督ならではの長回しの演出のなか、膨大なせりふと張り詰めた空気の中で繰り広げられる“言葉の斬り合い”が見どころとなっている。
また、映像内で官兵衛が「信長さまと同じとみてよろしいか」と問いかけ、村重が「若造！ 信長に向けるべき憎しみをわしに向けるな」と怒りを爆発させる場面は、一発OKで撮影されたという。
あわせて解禁された対決ビジュアルには、薄暗い地下牢を背景に、超至近距離で向かい合う村重と官兵衛の姿が収められている。疑心暗鬼に陥りながらも城主として苦悩する村重と、冷徹な眼差しで相手の心理を見透かす官兵衛。2人の鋭い視線が交錯し、コピーの「『心』を読め」が示すように、本作の核となる極限の心理戦を象徴するビジュアルとなっている。
本作は「第79回カンヌ国際映画祭」カンヌ・プレミア部門に正式出品され、海外メディアからも高い評価を獲得。戦国時代を舞台にした重厚なミステリーとして注目を集めている。
【動画】地下牢で繰り広げられる、“言葉の斬りあい”特別映像
原作は、累計発行部数60万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。『スパイの妻』『クリーピー 偽りの隣人』などで知られる黒沢清監督が初めて時代劇に挑み、戦国時代を舞台にした心理ミステリーを描く。
今回解禁された映像では、城内で相次ぐ怪事件の謎を追う村重と、地下牢に幽閉された官兵衛による緊迫の心理戦が映し出される。格子越しに村重の深層心理を鋭く突く官兵衛に対し、激高した村重は刀を抜いて迫る。しかし官兵衛は動じることなく、「村重殿は、何をそれほど恐れておられるのか」と静かに問いかける。
本木と菅田の対峙シーンは、本物の土を敷き詰めた地下牢のセットで撮影された。黒沢監督ならではの長回しの演出のなか、膨大なせりふと張り詰めた空気の中で繰り広げられる“言葉の斬り合い”が見どころとなっている。
また、映像内で官兵衛が「信長さまと同じとみてよろしいか」と問いかけ、村重が「若造！ 信長に向けるべき憎しみをわしに向けるな」と怒りを爆発させる場面は、一発OKで撮影されたという。
あわせて解禁された対決ビジュアルには、薄暗い地下牢を背景に、超至近距離で向かい合う村重と官兵衛の姿が収められている。疑心暗鬼に陥りながらも城主として苦悩する村重と、冷徹な眼差しで相手の心理を見透かす官兵衛。2人の鋭い視線が交錯し、コピーの「『心』を読め」が示すように、本作の核となる極限の心理戦を象徴するビジュアルとなっている。
本作は「第79回カンヌ国際映画祭」カンヌ・プレミア部門に正式出品され、海外メディアからも高い評価を獲得。戦国時代を舞台にした重厚なミステリーとして注目を集めている。