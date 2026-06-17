2026年6月12日、サイエンスアーティストの市岡元気（元気先生）が自身のYouTubeチャンネル「GENKI LABO」を更新。隕石探しにチャレンジする様子を公開した。

（関連：【画像あり】駐車場の砂の中から発見した「流星塵」とは？）

やってきたのは、福島県南会津。ここでは2025年12月26日に明るい流れ星が観測され、隕石が落下した可能性があると話題になったことがあり、「大火球カレー」なども販売しているという。そこで市岡は磁石と金属探知機を持参して、隕石探しをしていくことに。

まずは落下予測地点（アースポイント）を目指す。かなりの傾斜の山を登りながら、目視で探していくも、「白い石ばかり」となかなか見つからないようだ。隕石はどうやら黒色をしているようなのだが、見つけたと思った黒い石は山焼きによって生じたもののようで、捜査は難航。市岡もたくさんの石を目にして「正解がわからなくなってきた」と漏らした。

市岡は金属探知機から磁石に持ち替え、引き続き隕石探しを再開。どうやら、この辺りは鉄分を多く含んだ石が多いようで、金属探知機は反応しっぱなしになっているようだ。昼休憩を挟んでからも捜索を続けたが、見つからずにタイムアップ。市岡は最後、駐車場の砂を持ち帰り顕微鏡で見てみることに。すると「流星塵」という、宇宙空間に漂い地表に舞い降りた微小な塵を発見。市岡は「隕石の赤ちゃん」を見つけたと笑顔を見せた。

今回の動画に視聴者からは「面白すぎた」「めっっっちゃ楽しそう！」「すげー！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）