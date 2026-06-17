王座奪還へ向けて白星発進



MATCH 17 グループI第1戦



2026年6月17日 4:00キックオフ（会場：ニューヨーク/ニュージャージースタジアム）



フランス 3-1 セネガル



グループIの初戦では、24年ぶりとなる因縁の対決が実現。2002年の日韓W杯以来の対戦となるフランス代表とセネガル代表が激突した。



日韓W杯でフランスは、ティエリ・アンリやジネディーヌ・ジダンらを擁し、連覇を目指していた。しかし、開幕戦で当時初出場のセネガルと対戦すると、0−1で敗戦。セネガルに出鼻をくじかれたフランスは、その後無得点のまま1勝もできずに大会を去ることとなった。当時の二の舞だけは避けなければならず、24年越しのリベンジを狙う。一方、その勢いのままベスト8まで駆け上がったセネガルは24年前の再現を狙いたい。





フランスボールでキックオフされた試合は、お互いに無理はせず、固い入りとなった。10分を過ぎたころから試合のペースは徐々にボールを握るフランスへ傾き始めたが、最初に決定機を迎えたのはセネガルだ。25分、カウンターを仕掛けたセネガルは相手の背後へのパスから、ニコラス・ジャクソンがPA内へ侵入。ジャクソンは勢いそのままにPA内左から思い切って左足を振り抜くと、強烈なシュートがフランスゴールを襲う。しかし、これは左ポストに直撃し、ゴールとはならなかった。さらにセネガルは前半ATにも大きなチャンスを迎える。ラミン・カマラが相手のMFとDFラインの間でボールを受け、前を向きながら左サイドへ展開。そして、サディオ・マネとエル・ハッジ・ディウフのコンビで左サイドを崩し、PA内のポケットから中央へ折り返す。ファーサイドまで流れたボールをイスマイラ・サールが合わせたが、しっかりとミートすることができず、シュートは大きくクロスバーを越えてしまった。前半はこれがラストプレイとなり、スコアレスのままハーフタイムを迎えている。戦前の予想では優勝候補の大本命と目されるフランスの優勢と見られたが、セネガルの距離感の良い守備ブロックに大苦戦。ボールを握る時間帯こそ多かったが、シュートはわずか1本に抑えられてしまった。フランスよりも、カウンターなどから要所要所でチャンスを作っていたセネガルの方が、良いイメージで前半を終えられたのではないか。後半に入ると、47分のデジレ・ドゥエのミドルシュートを皮切りに、フランスが反撃に出る。53分にマイケル・オリーセ、57分にキリアン・ムバッペが大きなチャンスを迎えたが、相手GKの好セーブに阻まれゴールとはならず。また、58分にはドリブルで仕掛けたムバッペがPA内で倒される。笛は吹かれなかったが、VARの進言により、主審がオンフィールドレビューでチェックすることに。しかし、ノーファウルの判定は覆らず、PKは得られなかった。ただ、押せ押せムードのフランス。66分、ついに均衡を破ってみせた。オリーセのスルーパスに反応し、PA内右に侵入したムバッペ。斜めのランキングからそのままダイレクトで流し込み、ネットを揺らしたのだ。一方のセネガルも、失点直後の68分にジャクソンがゴールネットを揺らしたが、裏へ抜け出す際にオフサイドラインを超えていたため、ゴールは認められなかった。さらに82分、フランスはカウンターからアドリアン・ラビオが持ち運び、センターサークル内からロングスルーパス。途中出場していたブラッドリー・バルコラが裏へ抜け出しGKと1対1となると、GKの頭上を抜くループシュートで追加点を決めた。後半AT、セネガルは途中出場のイブラヒム・エムバイェが個の力で右サイドを突破。やや角度のない位置ではあったが、強烈なシュートを叩き込み一矢報いる。ただ、直後にムバッペにこの日2点目となるゴールを決められた。試合はこのまま終了し、3-1でフランスがセネガルを下した。苦戦した前半とは打って変わり、後半に豹変してみせたフランス。24年越しのリベンジを達成するとともに、王座奪還へ向けて見事白星発進を決めた。一方、惜しくも敗れたセネガルは次戦がノルウェー戦ということもあり、難しい試合が続きそうだ。次戦こそ勝利を手にしたい。［スコア］フランス 3-1 セネガル［得点者］フランスキリアン・ムバッペ（66、90+6）ブラッドリー・バルコラ（82）セネガルイブラヒム・エムバイェ（90+5）［ポゼッション］フランス 48%セネガル 46%中立 6%［シュート数］フランス：11本セネガル：6本［枠内シュート］フランス：8本セネガ：2本［イエローカード］なし［レッドカード］なしフランスフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ディディエ・デシャンGKマイク・メニャン（ACミラン）DFダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）ジュール・クンデ（バルセロナ）ウィリアム・サリバ（アーセナル）テオ・エルナンデス（アル・ヒラル）MFオーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード）アドリアン・ラビオ（ACミラン）ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）FWキリアン・ムバッペ（レアル・マドリード）交代出場80分 ウスマン・デンベレ→ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）87分 デジレ・ドゥエ→ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ）セネガルフォーメーション：［4-3-3］監督：パペ・ディアウGKエドゥアール・メンディ（アル・アハリ）DFクレパン・ディアタ（モナコ）カリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル）ムサ・ニアカテ（リヨン）エル・ハッジ・ディウフ（ウェストハム）MFイドリッサ・ゲイェ（エヴァートン）パプ・ゲイェ（ビジャレアル）ラミン・カマラ（モナコ）FWイスマイラ・サール（クリスタル・パレス）ニコラス・ジャクソン（バイエルン・ミュンヘン）サディオ・マネ（アル・ナスル）交代出場75分 イスマイラ・サール→イブラヒム・エムバイェ（パリ・サンジェルマン）75分 ラミン・カマラ→アビブ・ディアラ（サンダーランド）83分 ニコラス・ジャクソン→バンバ・ディエン（ロリアン）83分 パプ・ゲイェ→イリマン・エンディアイェ（エヴァートン）88分 イドリッサ・ゲイェ→パテ・シス（ラージョ・バジェカーノ）