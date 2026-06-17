「大会のレベルが下がるという批判を否定した」スペイン零封のカーボベルデGKに止まぬ賛辞 米国でも話題「欧州の強豪を苦しめ続けた」【W杯】
組織的な守備を徹底したカーボベルデは、GKヴォジーニャの好セーブもあり、スペインを無得点に抑えた(C)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）グループH、スペイン対カーボベルデの試合が現地時間6月15日に行われ、0-0のスコアレスドローに終わった。多くのスター選手を揃えるスペインを相手に、W杯初出場のカーボベルデが奮闘を見せ、同国史上初めてとなる勝ち点を獲得。歴史的偉業を成し遂げたその戦いぶりに多くの賛辞が送られている。
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カーボベルデは試合を通してスペインに攻め込まれながらもゴールを割らせず、猛攻を最後まで凌ぎ切った。26本のシュートを打たれながら、40歳のゴールキーパー、ヴォジーニャが立ちはだかりシュートをブロック。前半終盤にはフェラン・トーレス、ペドリ、アイメリク・ラポルトのシュートを立て続けに防ぐなど好セーブを連発し得点を許さず、チームの勝ち点獲得の立役者となった。
予想外とも言える展開となったこの試合の結果は、米国内メディアでも大きく報じられている。スポーツ放送局『ESPN』は、「ワールドカップ初出場の小国カーボベルデが15日、大会優勝候補のスペインを相手に0-0で引き分ける大金星を挙げた」とレポート。
さらに、「人口およそ50万人の島国であるカーボベルデは、本大会出場国の中でも3番目に小さな国だ。それでもスター選手を揃えるスペインを相手に、サッカー界最大の舞台で十分に戦えることを証明してみせた」「カーボベルデの成績は、ワールドカップの参加チームが32チームから48チームに拡大することで大会のレベルが下がるという批判の一部を否定した」と綴るなど、初戦の結果を称えている。
また、米紙『New York Post』では、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれたヴォジーニャの活躍をフォーカス。試合後の記事の中では、「ジョジマール・ジョゼ・エヴォラ・ジアス、通称ヴォジーニャは、ワールドカップ初戦のスペイン戦で見事なパフォーマンスを披露。7本のセーブを記録し、カーボベルデを0-0の引き分けへ導いた」と説明。
他にも、この試合を振り返り、「スペインは勝利が期待されていたものの、カーボベルデは試合を通じて欧州の強豪を苦しめ続けた。大会初出場のチームは組織的な守備を維持し、相手の圧力を耐え抜きながら、ベテランGKの活躍を頼りに勝ち点獲得を成し遂げた」として、攻撃を跳ね返し続けた内容を評している。
カーボベルデの次戦は現地21日、ウルグアイと対戦する。またも強豪国が相手となるだけに、ふたたび劣勢を強いられることも予想される中、どんな戦いを繰り広げるのか。大きな注目を集める一戦となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]