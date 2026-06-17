断食して体重が落ちた。でも少し食べたら一気に戻った――その落差に落ち込んでいないか。じつはその増減には、体脂肪とはまったく別のメカニズムが働いている。知っておくと、ダイエットへの向き合い方が変わる。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「2日で1.5kg減った」の正体

絶食や極端な食事制限で、数日間で体重がすっと落ちることがある。

やっと結果が出てきた！と喜びたくなる気持ちはよくわかる。

しかし著者は、この体重減少の多くは「脂肪が減ったわけではない」と指摘する。

普通の生活をしながら1日半ほど絶食を続けると、

体内の貯蔵糖質であるグリコーゲンがほぼ枯渇する。

グリコーゲンの総量は約400gだが、それが3倍量の水（約1.2kg）と結合して存在しているため、枯渇するだけで約1.5kgの体重減少につながる。

つまり、落ちたのは脂肪ではなく「グリコーゲンと水分」だ。

「お米を少し食べただけなのに、なぜ体重が増えた？」の答え



「たった2日の努力で1.5kgもやせた」とその一瞬だけは喜べます。しかしながらそこで糖質を400g摂取すると、すぐにグリコーゲンが合成され、一挙に体重が約1.5kg増えるわけです。

「お米は少ししか食べていないのに、体重はお米の量以上に増えた！」とガッカリするのは、このような場合もあるからです。

短期の体重の変動には一喜一憂しないでください。

ダイエット食の基本は、「低カロリーを維持しつつ、たんぱく質やビタミン・ミネラル類は減らさない」です。 減量の最もてっとり早い方法は絶食です。普通の生活をしながら絶食を1日半続けると体内の貯蔵糖質、すなわちグリコーゲンはほぼ枯渇してしまいます。体内のグリコーゲン総量は約400gで、これが3倍量の水（1.2kg）と結合して存在しています。したがってグリコーゲンが枯渇するとそれだけで約1.5kgの体重減少に結びつきます。「たった2日の努力で1.5kgもやせた」とその一瞬だけは喜べます。しかしながらそこで糖質を400g摂取すると、すぐにグリコーゲンが合成され、一挙に体重が約1.5kg増えるわけです。「お米は少ししか食べていないのに、体重はお米の量以上に増えた！」とガッカリするのは、このような場合もあるからです。短期の体重の変動には一喜一憂しないでください。ダイエット食の基本は、「低カロリーを維持しつつ、たんぱく質やビタミン・ミネラル類は減らさない」です。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

グリコーゲンが枯渇した状態で糖質を400g摂取すると、

すぐにグリコーゲンが再合成され、 水分も一緒に戻り、体重が約1.5kgほど増える。

食べた量はわずかなのに、体重計の数字が大きく跳ね上がる。

「裏切られた」と感じるあの感覚の正体は、これだ。

体脂肪が増えたわけではない。

短期間の体重変動の多くは、グリコーゲンと水分の増減によるものだ。

だからこそ著者は「短期の体重変動に一喜一憂しないでほしい」と言う。

本当のダイエットは、栄養を削らないことから始まる

著者が示すダイエット食の基本は、シンプルだ。

「低カロリーを維持しつつ、たんぱく質やビタミン・ミネラル類は減らさない」

カロリーだけを極端に絞り込む食事制限は、筋肉量の低下や栄養不足を招く可能性がある。

体重を減らすことと、健康を維持することは、同時に考える必要がある。

ダイエット中の食事内容については、体質や持病によって適切な方法が異なる。

特に持病がある場合や、大幅な食事制限を検討している場合は、医師や栄養士に相談のうえで進めてほしい。

体重計の数字が気になるなら、毎日の増減に一喜一憂するのをやめ、1〜2週間の平均で見る習慣をつけることだけでいい。