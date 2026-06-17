周りの人ができているのに、自分だけできない。でも、自分が劣っているわけでなく、ふだんの生活も友人付き合いもそこそこできる。何か自分は決定的に劣る気質があるのか。なんばさんが、その違和感に気づいたのは社会人になってから。「境界知能」という言葉を知って思ったのは、ショックではなく安堵だったそうです。

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「なぜ、自分はふつうにできないのか？」

── 境界知能の当事者としてYouTubeで動画を配信するなんばさん。「境界知能」とは、一般的にIQ71～84の領域にある人を指し、知的障害には該当しないものの、平均的な知的水準には届かない、いわば“知的障害と平均域のあいだ”にいる人たちを表す言葉です。

28歳のときに受けた知能検査でIQ84という結果を知り、それまで抱えてきた「なぜ、自分はふつうにできないのか？」という違和感にようやく説明がついたとか。「人と少し違うかも」と思い始めたのはいつ、どんなきっかけだったのでしょうか。

なんばさん：はっきり自覚し始めたのは、小学校高学年くらいからです。それまでは友達関係でつまずくことはほとんどありませんでした。でも環境が変わって顔見知りのいない学校に入ったことで、友達同士の会話のテンポについていけなかったり、3人以上になると話の流れに入り込めなかったりする感覚が出てきました。

たとえば、遊戯王やポケモンのカードゲームで、周りの子たちは「このカードはこう使うんだよ」とルールを自然に理解して遊んでいるのに、僕だけ全然わからない。プライドもあったんだと思いますが、そこで「わからない」とも言えませんでした。何度も聞いて面倒くさがられたり、ルールが理解できないとバレるのも怖かった。だから、興味がないふりをしてゲームに誘われないようにしていましたね。

── そうした「見えないズレ」は勉強の場面でも表面化していったのでしょうか。

なんばさん：小学校の頃は比較的成績はよかったのですが、中学校に上がって数学で文字式が出てきて、xやyといった抽象的な概念が入ってくると、急に意味がわからなくなりました。そこから理数系についていけなくなり、成績はクラスで後ろから数えたほうが早いくらい。通知表は5段階評価の2が並び、赤点に近い点数を取ることもありました。

先生から「どこがわからないの？」と聞かれても、何がわからないのかが自分でもわからないから、質問ができないんです。美術でも、自分では見た通りに描いているつもりなのに、できあがった絵を見ると違っている。でも、どこをどう直せばいいのかわからない。頭で思い描いたものを、形にしていくことにも難しさがありました。

── いわゆる勉強以外の部分でも、人とは違う生きづらさを感じていたのですね。

なんばさん：高校時代には友だちもいましたし、いじめられていたわけでもありません。会話のテンポに遅れてしまうところも、周りからは「不思議キャラ」として面白がってもらえていた部分がありました。ただ、自分ではムリをして合わせている感覚があり、友達の輪の中にいても孤独を感じることがありました。

──「勉強は苦手な子」、友人関係では「マイペースな不思議キャラ」。本人のなかには違和感があっても、周囲からは個性の範囲に見えてしまうのですね。

なんばさん：そうだと思います。境界知能は人口の14％ほどいると言われています。単純計算すると約7人に1人でクラスに何人かいてもおかしくない。そう考えると、特別な存在というより、身近にいるけれど、周囲に気づかれていない人たちだと思うんです。

ただ、学生時代はなんとかやり過ごしていましたが、20歳頃に始めたコンビニのアルバイトで、これまで曖昧だった「どうしてもできないこと」がはっきり表に出てきました。

コンビニ勤めで「できない自分」の壁にぶつかり

── 具体的には、コンビニのどんな作業で壁にぶつかったのですか。

なんばさん：複数の作業を同時にこなすことが、本当に難しかったんです。棚の補充のように自分のペースで黙々とできる作業は問題ありません。でも、レジでお客さんの対応をしながら、ホットスナックやコーヒーを準備したり、さらに公共料金の支払いや宅急便の受付といったイレギュラーな業務が重なったりすると、頭の中がグチャグチャに。

とくに苦戦したのが袋詰めでした。重いものを下にして、潰れやすいものを上にする。温かいものと冷たいものを分ける。お客さまを待たせないように、その場で段取りを判断しなくてはいけないことがいくつもありました。

専門学校時代のなんばさん。コンビニのアルバイトで苦戦

── なんばさんは「頭でイメージしたものを形にする作業が苦手だった」とおっしゃっていましたね。袋詰めも、そこにつながる難しさがあったのでしょうか。

なんばさん：美術で絵が描けなかったときと似ていて、完成形をイメージして形にすることがすごく難しいんです。袋の中でどう収めるかを考えていると、そちらに意識が持っていかれてしまって、お箸を入れ忘れたり、お釣りを間違えたりといった次の作業が抜け落ちてしまう。そういうミスが重なっていきました。

会社員になってからも、仕事を覚える段階で同じようにつまずきました。業務を教えてもらっても、それが全体のどこにつながる作業なのかが見えず、自分が何に困っているのか、何を質問すればいいのかがわからないんです。

電話応対では相手の話を聞きながら同時にメモを取ることが難しく、電話が鳴るだけで怖くなることもありました。空気を読んで「察しろ」と求められる場面でも、何を期待されているのかわからない。周囲に助けられながら5年半勤めましたが、最後は心身に限界を感じて会社を辞めました。

「境界知能」という言葉に、ホッとした自分がいる

── ずっと「なぜ自分だけできないのか」という壁にぶつかり続けてこられました。周りからは「努力が足りない」と見られてしまう苦しさもあったのでは。

なんばさん：面と向かって「甘えている」と言われたわけではありませんが、そうした雰囲気を感じることはありました。勉強でも仕事でも、周りはどんどん成長していくのに、僕だけ同じ場所でつまずき続けている。「怠けているんじゃないか」「甘えているだけでは」と、ずっと自分を責め続けてきました。

退職後、心の不調で精神科を受診し、うつ病と診断されました。その際に医師から「発達障害の傾向があるかもしれないので、WAIS-III（知能検査）を受けてみませんか」と勧められたんです。自分でも、これだけできないことがあるなら何か病気や障害の傾向がないと腑に落ちない気持ちがありました。

検査の結果、発達障害、とくにASDの傾向が強いことに加えて、IQ84という数値も出ました。「境界知能」は医師から診断されるものではありませんがIQ84という結果をきっかけに自分で調べるなかで、知的障害には該当しないけれど、平均域よりは低い「境界知能」という領域があることを知ったんです。

東京少年鑑別所で講演も

── 「境界知能」という言葉にたどり着いたとき、最初に感じたのはショックだったのでしょうか。それとも別の感情でしたか。

なんばさん：ショックよりも、ホッとしたというか「救われた」気持ちのほうが圧倒的に大きかったです。これまでずっと抱いてきた「自分のできなさ」や違和感に対して、ようやく客観的に説明できるものが手に入った。過去が腑に落ちる感覚がありました。あの苦しさは、決して怠けや努力不足だけでは説明できなかった。そうわかったことで、自分を責め続けてきた時間からようやく解放された気がしました。

取材・文：西尾英子 写真：なんばさん