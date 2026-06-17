第１０８回全国高校野球選手権三重大会の組み合わせ抽選会が１６日、津市の県総合文化センターで行われ、６２校５７チームの対戦カードが決まった。

７月３日に開会式を四日市ドームで行い、１回戦は４日から４球場で始まる。日程通りに進めば、決勝は２７日に四日市市霞ヶ浦第１野球場で行われる。

Ａゾーンは春の県大会で優勝し、春夏通じて初の甲子園出場を狙う昴学園、昨夏の県代表で甲子園では３回戦まで駒を進めた津田学園が入った。宇治山田商、四日市、近大高専などの強豪校も集結する激戦区に。昴学園の郁島晴渡主将（３年）は「１試合で５点以上取れるよう打撃を強化し、今夏は絶対に優勝したい」と意気込んだ。

今春の選抜大会で１勝した三重は昨夏の県大会ベスト４の菰野などが入るＤゾーン。三重の大西新史主将（３年）は「選抜という大舞台で、いつも通りプレーをする難しさを実感した。キャッチボールから見直し、夏の県大会は優勝できるよう頑張りたい」と語った。

昨夏と今春の県大会でいずれも準優勝した津商はＣゾーンから全国をうかがう。Ｂゾーンは明野や桑名工などが上位進出を狙う。春の県大会でベスト８に進出した８校がシード校となった。

選手宣誓は川越の尾崎淳之助主将

開会式の選手宣誓は川越の尾崎淳之助主将（３年）が選ばれ「県内の選手全員が全力でプレーしていることを伝えたい」と話した。

熱中症対策として、試合は１球場につき１日２試合までとし、午前９時からと午後３時からの「完全２部制」で実施する。

第２試合の開始時間は昨夏より３０分早める。県高校野球連盟によると、昨夏の県大会はナイターが多く、遠方の高校は帰宅時間が深夜になることもあったという。栗谷佳宏理事長は「選手の健康面などを考慮した」と説明した。