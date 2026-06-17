6人組グループ・SixTONESが16日、これまでのグループの軌跡を感じさせるアイテムが展示される『SixTONES STock』の取材会に登場。14日に完走したツアーについて、また展示イベントに来てほしい人物を明かしました。

デビュー6周年・結成11年を迎えたSixTONES。祝福と感謝の気持ちを込めて、東京（Ginza Sony Park）と大阪にて期間限定で『SixTONES STock』を開催します。歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなどが展示されます。

囲み取材では、開始早々にジェシーさん（30）が「本日は暑い中、お越しいただきありがとうございます。短い時間ですけれども、何か質問したら答えます」と笑いを誘いました。

そして14日に、50公演のツアーを完走したSixTONES。公演を終えた感想を聞かれた田中樹さん（31）は「6人でやりきれるのかみたいな不安もある中やったんですけど、いざやってみたら、ジェシーとかも言ってたよね。もう50（公演）いけるわって」と話し、司会者からそれに賛同するか聞かれた京本大我さん（31）は「体力ないと思われてますか俺。全然いけますよ」とコメントしました。

さらに、“『SixTONES STock』に来てほしい人”を聞かれたジェシーさんは「Snow Manじゃないですか」と回答。これに田中さんも「デビュー前からずっと一緒にやってきたんで。デビュー前後のものとか、（展示物は）僕たちのものばかりですけど、そこでリンクする部分があったりするのかな」と話しました。