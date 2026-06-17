Vans新作コレクション登場！Authenticの魅力を再発見する最新ラインアップ

アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランド「Vans」から、ブランドの原点ともいえるAuthenticにフォーカスした「Off The Wall」キャンペーン第2章がスタートしました。長年愛され続けるAuthenticの魅力を改めて掘り下げながら、新たなコレクションも登場。シンプルながら個性を引き立てるデザインは、毎日のコーディネートをより魅力的に演出してくれます。今回は注目の新作モデルとその魅力をご紹介します♪

Authenticの魅力を引き立てる新作モデル

1966年の創業当初から展開されているAuthenticは、世代やジャンルを超えて愛されるVansのアイコンモデルです。

Premium Authentic Ibiza

2026年6月18日（木）発売の「Premium Authentic Ibiza」は、毛足の長いモヘア素材とスタッズを組み合わせた存在感抜群の一足。

クラシックなシルエットに大胆な素材感を加えることで、足元を主役にしたスタイリングが楽しめます。

Authentic Duck Canvas

販売中の「Authentic Duck Canvas」は、耐久性に優れたダックキャンバス素材を採用。使い込むほどに味わいが増し、ナチュラルな風合いを楽しめるのが魅力です。

ミニマルなデザインなので、カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートにマッチします。

Authentic Hi 2.0／Premium Authentic

さらに、「Authentic Hi 2.0」や「Premium Authentic」も販売中。Authenticの世界観をより深く楽しめるラインアップが揃っています。

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デイリーに活躍するAuthentic Boat Shoe

Authentic Boat Shoe（MARSHMALLOW）

価格：10,450円（税込）

Authentic Boat Shoe（Soft Slate Blue）

価格：10,450円（税込）

新作コレクションの中でも注目したいのが「Authentic Boat Shoe」です。

濡れた路面でも高いグリップ力を発揮するデッキソールを搭載し、機能性とデザイン性を兼ね備えたモデルに仕上がっています。

爽やかなMARSHMALLOWと、落ち着いたSoft Slate Blueの2カラー展開で、夏のコーディネートにもぴったり。シンプルながら上品な印象を与えてくれるため、大人のカジュアルスタイルにもおすすめです。

「Off The Wall」を体現するキャンペーン

今回のキャンペーンには、それぞれの分野で活躍する4名が参加しています。

ラッパー兼プロデューサーのFeng、シンガーソングライター／アーティストのEcca Vandal、サーファーのMikey February、スケートボーダーのRuby Lilleyが登場し、自分らしさを貫く姿を通して「Off The Wall」の精神を表現。

音楽やアート、サーフィン、スケートボードといった異なるカルチャーを背景に持つ彼らの存在が、Authenticが長年支持される理由を改めて感じさせてくれます。

まとめ

長い歴史を持ちながらも、常に新しい魅力を発信し続けるVansのAuthenticシリーズ。

今回の新作コレクションは、クラシックなデザインをベースにしながらも、素材やディテールで個性を楽しめるアイテムが揃っています。

毎日のスタイリングに取り入れやすいモデルから存在感抜群の一足まで幅広く展開されているので、自分らしいファッションを楽しみたい方はぜひチェックしてみてください♡