【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13日・14日／サルト・サーキット）

【映像】深夜のル・マンで戦慄アクシデント（実際の様子）

現地13日の午後4時にスタートしたル・マン24時間レース。日付が変わろうとしていた頃にフェラーリのGT3マシンがクラッシュし、ル・マンならではの真っ暗闇の難しいコンディションが牙を剥いた。

レース開始から約7時間半が経過して、あたりはすっかり暗くなっていた。照明やヘッドライトがあるとはいえ、視界の悪いナイトレースには危険がつきもの。口火を切ったのは、LMP2クラスの30号車だった。一瞬、気が緩んだのか大きくコースアウトしてしまったが、なんとかコース復帰を果たしている

しかしその後1分もしないうちに、今度はイエローフラッグが表示された。画面上には、LMGT3クラスの54号車のフェラーリがコースアウトして、砂利が敷き詰められたグラベルエリアに停車している姿が映し出されている。

リプレイによれば、54号車がフォードの88号車を追い抜いたすぐ後に、そのマシンと接触し、左リアを壊してスピンしてしてしまったようだ。ドライバーのフランチェスコ・カステラッチは「フルスロットルで走行していて避けきれなかった」とコメントしており、ル・マンならではの“真夜中の走行”で、不意を突かれしまったようだ。

結局、54号車はそのまま動き出せずレッカーされてしまった。さらに、路面の修繕などに時間がかかり、セーフティカーセッションのまま日付を越えることになった。実況担当、辻歩アナウンサーの「ル・マン、サルトサーキットに夜が訪れ、朝日を見ることができるチームはこの長い夜を耐えきれなければなりません」というコメントの通り、比較的落ち着いた展開だったレース序盤から、深夜帯にレースの様相は大きく変化した。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）