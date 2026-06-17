元NMB48白間美瑠、圧巻ボディで夏を先取り 『漫画アクション』表紙＆巻頭グラビア飾る
元NMB48の白間美瑠が、16日発売の『漫画アクション』No.13（双葉社）の表紙と巻頭グラビアに登場した。夏の訪れを感じさせる爽やかなグラビアで、鍛え上げられた美しいスタイルを披露している。
【表紙カット】妖艶な表情で美ボディ披露 “オトナみるるん”
誌面では、「君といると、胸がドキドキして、カラダも空気も暑くなってくる。夏はもう少し先だけど、気分はもう浮かれっぱなしなんだ」というコンセプトのもと、白間の自然体な魅力を切り取ったカットを掲載。柔らかな笑顔から大人びた表情まで、多彩な一面を見せている。
白間は1997年10月14日生まれ、大阪府出身。2010年にNMB48の1期生としてデビューし、グループの中心メンバーとして活躍した。21年にグループを卒業後は、俳優業やバラエティ番組への出演など活動の幅を広げている。
現在は4th写真集『MERCI』を発売中。グラビアだけでなく、テレビやイベント出演など多方面で活躍を続けており、今後の活動にも注目が集まる。
なお、今号には特別付録として白間のクリアファイルが付属する。
【表紙カット】妖艶な表情で美ボディ披露 “オトナみるるん”
誌面では、「君といると、胸がドキドキして、カラダも空気も暑くなってくる。夏はもう少し先だけど、気分はもう浮かれっぱなしなんだ」というコンセプトのもと、白間の自然体な魅力を切り取ったカットを掲載。柔らかな笑顔から大人びた表情まで、多彩な一面を見せている。
現在は4th写真集『MERCI』を発売中。グラビアだけでなく、テレビやイベント出演など多方面で活躍を続けており、今後の活動にも注目が集まる。
なお、今号には特別付録として白間のクリアファイルが付属する。