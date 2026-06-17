バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー ３時間ＳＰ 高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。

高嶋は自身が小学生の時、先生を「センコー」と呼ぶなどのガキ大将だったことを回顧。バイオリンを始めたきっかけも「口もちょっと悪くて、ウチの母がこのままじゃ、ウチから加害者と被害者が出ると。何か、この子に時間つぶしをさせるもの、集中して何かできるものをさせないといけないと思って、それで『何かしたいものはないか？』って聞かれたんです」と９年前に８４歳で亡くなった母・薫子さんとのやり取りから始まったことを明かした。

「『運動がいい』って言ったんです。運動神経、めっちゃ良かったから。そしたら『運動は死ぬまでできるものじゃないから、音楽にしなさい』って言われて」と続けた高嶋。

「私がやんちゃだったんですよね、非常に。だから、兄妹ゲンカが尋常じゃなかった」と話したところで弘之さんも「しょっちゅうケンカしてました。本当に加害者と被害者が出ると思いました」と同調。高嶋は「だから、何か一個のものに集中させないといけないと思ったみたいで」と母の思いを推測していた。