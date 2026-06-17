元タカラジェンヌ・吉田莉々加、『週プレ』で魅せた最強映えプロポーション！

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

元タカラジェンヌで、俳優としても活躍の場を広げる吉田莉々加が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！

吉田莉々加 ©前康輔／集英社

【プロフィール】

吉田莉々加（よしだ・りりか）

2000年7月27日生まれ 東京都出身 身長173cm

2018年3月から４年間宝塚歌劇団に在籍した元タカラジェンヌ。現在はタレントやモデルなどで注目を集め、俳優としてもドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS）に出演するなど、活躍の場を広げている。

公式 Instagram【@ririca_yoshida】

今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！ 話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】吉田莉々加写真集「極＜きわみ＞」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月15日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】吉田莉々加写真集「極＜きわみ＞」©前康輔／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！