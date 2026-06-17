フリーアナウンサー・森香澄（31）が16日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）に色気を感じた瞬間を明かした。

今回はお笑いタレントのビビる大木と劇団ひとりの2人をゲストに迎えて人気企画「6連単！ぴったり当てたら100万円」が放送された。最初に予想したのは「女性タレントが選ぶ大人の色気を感じるのは誰?ランキング」で、朝日奈央や森香澄ら10人の女性タレントが登場した。

森がベスト3に選んだのは1位・濱家、2位・博多大吉、3位・ひとり。この順位に濱家は「うれしい」と素直な喜びを漏らし、「理由教えて〜」とVTRに向かって呼び掛けた。

森は「ブランドの展示会で一度お会いした。スーツでいらっしゃってて。ご家族といらっしゃってた。めっちゃ色気あって。プライベートジャケットスーツ…めっちゃカッコいいと思って」と明かした。

さらに「モデルさんとか芸能人がめっちゃいた。そんなの全く目もくれず、自分のお子さんとずっとボール遊びしてらっしゃって。パパとしてもカッコいい。びっくりいたしました」と説明した。

ただ、このエピソードにスタジオからは「ブランドの展示会?」「展示会スーツで行くの?」「展示会でボール遊び?」とツッコミの声が相次いだ。千鳥・大悟は「展示会にそのボール遊びを見せに行ってんねんな」と、好感度を狙った行動だと指摘。濱家は「どんないやらしいやつなんですか。いや、違う違う」と苦笑いで否定し、スタジオは笑いに包まれた。