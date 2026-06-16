ピーチ・ジョン「巨匠のブラ」シリーズから喜多川歌麿の代表作モチーフのランジェリーが登場

「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」が、絵画の名作から着想を得た「巨匠のブラ」シリーズの新作として、喜多川歌麿の代表作「ポッピンを吹く女」をモチーフにしたランジェリーを発売する。6月17日から公式オンラインストアなどで取り扱う。

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「巨匠のブラ」シリーズでは、巨匠たちの名画をテーマにランジェリーをデザイン。これまでフィンセント・ファン・ゴッホ（Vincent Willem van Gogh）の「ひまわり」や「星月夜（Starry Night）」、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」、国宝「鳥獣人物戯画」など世界中の芸術作品を落とし込んだアイテムを展開してきた。

最新作は版元 蔦屋重三郎とのコンビで活躍した浮世絵師 喜多川歌麿による美人画がモチーフ。喜多川歌麿は江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、美人画の名手として知られる。カップには代表作「ポッピンを吹く女」をメインに、桜などを組み合わせた刺しゅうをアシンメトリーに配置。サイドベルトは、女性の着物をアレンジした格子と桜柄のプリントをあしらった。価格はブラ本体が4500円、ショーツが2100円、ソングが2100円。

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