高市首相の肝いり政策の1つ、いわゆる「国旗損壊罪」を新設する法律案が、自民党・日本維新の会・国民民主党・参政党の4党によって共同提出され、今の国会で成立する公算が大きくなりました。もし成立すれば、日の丸を損壊する行為などが場合によっては「犯罪」となり、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科される可能性があります。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

■お子様ランチの日の丸は処罰の「対象にならない」

どのようなケースが処罰の対象となるか、最終的には裁判所が判断することになりますが、法案の議論の中で示された例を見ていきます。

まず、「お子様ランチに刺さっている日の丸」は、処罰の「対象にならない」とされています。法案では、対象となるのは「国旗」かつ「有体物」、つまり主にサオに掲げられ旗として使われる日の丸で、実物として存在していることと定義されました。

お子様ランチの旗は国旗として使われるわけではないため、対象にはなりません。また、「アニメ」や「ゲーム」、「生成AI」がデジタル上で描いた日の丸も実物ではないので「対象になりません」。

■古くなった国旗を燃やして処分、「対象にならない」

古くなった国旗を処分するために燃やす行為は、「対象にならない」とされています。法案では、「人に著しく不快、または嫌悪の情を催させるような方法」を処罰の対象としているためです。

法案を作成した自民党のプロジェクトチームの柴山座長代行によると、例えば「ビリビリに破いたり、掲げられている日の丸を燃やしたりする」行為がこれにあたるということです。

■SNS投稿は対象外も、ライブ配信は処罰対象の見解

一方で、法案提出にあたって大きく変更があったのが「SNSへのアップ」です。

法案では「公然と」国旗を損壊する行為を行ってはいけないとされていますが、当初の自民党の案では、この「公然と」にはSNSで公開した場合も「対象になる」とされていました。

しかし、国民民主党などが「表現の自由に対する過度の侵害になる」と主張し、この規定は削除されました。これにより、SNSへの公開は「対象になりません」。

ただし、注意すべき点として、自民党のプロジェクトチーム座長である松野元官房長官は、「ライブ配信は処罰の対象」という見解を示しています。現在の刑法において、ライブ配信をすることは「公然」と同じで、現実の人の前で行う行為と同一だという判断がすでに出ているためです。そのため、ライブ配信は処罰の対象ですが、損壊行為を事後的にSNSにアップして拡散することは対象にならないということになります。



■3年後めどに見直しの付則を追加

ただ、公然ではない状態で損壊された国旗の扱いについても、参政党の神谷代表からは「処罰対象に入れて欲しい」とする意見もありました。共同提出された法案には、法律の施行から3年後をめどに必要な措置を講じるとした付則が追加されました。4党は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためとして、今の国会での成立をめざしています。

■憲法学者「政府に批判的な言論を萎縮させる懸念」

一方で、憲法学者で表現の自由に詳しい志田陽子・武蔵野美術大学教授は、「物価高対策などの切実な課題があるなかで、この法案はいま最優先で取り組むべき課題なのか、不思議な気がします。政府に批判的な言論を萎縮させてしまう懸念があります」と指摘しています。

（6月16日放送『news zero』より）