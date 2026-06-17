プロ野球 セ・パ交流戦は16日、各地で雨天延期となっていた2試合が行われました。

セ・リーグ2位の阪神は、西武と対戦。先発・才木浩人投手は4回まで無失点とするも、5回に先頭打者からヒットを許します。ここから送りバント、タイムリーで先制点を献上。これが決勝点となりました。才木投手は6回までを投げ、6被安打、6奪三振で1失点でした。打線は初回から安打を重ねるも得点とはならず。阪神はヤクルトと入れ替わり3位に転落です。

セ・リーグ5位の広島は、日本ハムと対戦。今季初先発の斉藤優汰投手は三者凡退の立ち上がりとすると、3回まで無失点に抑えます。しかし4回にスクイズで先制を許し、5回まででマウンドを降ります。さらに9回、5番手の辻大雅投手が万波中正選手にホームランを浴び2-0で敗れました。打線も5安打にとどまり、得点にはつながりませんでした。

＜6月16日の交流戦結果＞

◆西武 1-0 阪神

勝利【西武】武内夏暉(5勝2敗)

敗戦【阪神】才木浩人(5勝4敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗5S)

◆日本ハム 2-0 広島勝利【日本ハム】北山亘基(6勝2敗)敗戦【広島】斉藤優汰(1敗)セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝18S)本塁打【日本ハム】万波中正14号