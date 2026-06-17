◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)

女子ネーションズリーグ(NL)は第2週が現地17日から各地で行われます。

第1週、世界ランク4位の日本はフランス(同14位)、ウクライナ(同16位)、ドイツ(同11位)、カナダ(同10位)に対し、4戦全勝と順調な滑り出しを見せました。世界ランク2位のブラジルと日本だけが全勝をマークしています。

4試合では、和田由紀子選手がチームトップの72得点、佐藤淑乃選手が71得点、キャプテンの石川真佑選手が69得点と好調。和田選手はアタックが43.54%の高い決定率をマークするなど、チームを支えています。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。第2週から日本は場所をフィリピンに移動しセルビア(同9位)、チェコ(同13位)、ドミニカ共和国(同12位)、イタリア(同1位)と戦います。

【6日予選ラウンド結果】

フランス 3−2 ウクライナ

ブラジル 3−2 イタリア

アメリカ 3−0 ドイツ

トルコ 3−1 ブルガリア

日本 3−2 カナダ

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3−1 フランス第2戦 ○ 3−1 ウクライナ第3戦 ○ 3−0 ドイツ第4戦 ○ 3−2 カナダ◆フィリピン開催第5戦 セルビア第6戦 チェコ第7戦 ドミニカ共和国第8戦 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド