【バレー女子NL】日本の第2週は世界ランク1位のイタリア戦含む4戦 第1週では日本とブラジルのみが全勝 和田由紀子がチームトップの72得点
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)
女子ネーションズリーグ(NL)は第2週が現地17日から各地で行われます。
第1週、世界ランク4位の日本はフランス(同14位)、ウクライナ(同16位)、ドイツ(同11位)、カナダ(同10位)に対し、4戦全勝と順調な滑り出しを見せました。世界ランク2位のブラジルと日本だけが全勝をマークしています。
4試合では、和田由紀子選手がチームトップの72得点、佐藤淑乃選手が71得点、キャプテンの石川真佑選手が69得点と好調。和田選手はアタックが43.54%の高い決定率をマークするなど、チームを支えています。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。第2週から日本は場所をフィリピンに移動しセルビア(同9位)、チェコ(同13位)、ドミニカ共和国(同12位)、イタリア(同1位)と戦います。
【6日予選ラウンド結果】
フランス 3−2 ウクライナ
ブラジル 3−2 イタリア
アメリカ 3−0 ドイツ
トルコ 3−1 ブルガリア
日本 3−2 カナダ
◆カナダ開催
第1戦 ○ 3−1 フランス
第2戦 ○ 3−1 ウクライナ
第3戦 ○ 3−0 ドイツ
第4戦 ○ 3−2 カナダ
◆フィリピン開催
第5戦 セルビア
第6戦 チェコ
第7戦 ドミニカ共和国
第8戦 イタリア
◆日本開催
第9戦 ブラジル
第10戦 タイ
第11戦 トルコ
第12戦 ポーランド