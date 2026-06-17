北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は16日（日本時間17日）、1次リーグI組で優勝候補フランスが初戦でセネガルと対戦。FWエムバペが2得点を決め、3-1で白星発進した。後半アディショナルタイムには衝撃のゴラッソ。日本時間の午前6時に生まれた一撃に、目覚めの日本のサッカーファンからどよめきが止まらない。

時計の針は午前6時を指していた。

後半アディショナルタイム5分でセネガルに1点を返され、2-1と迫られた直後。エムバペは敵陣中央でこぼれ球を拾うと、前を向き、そのまま異次元の振りの速さで右足を一閃。25メートルほどの距離から放たれた強烈な一撃がそのままゴールネットに突き刺さった。この日2点目は衝撃のゴラッソ。会場も騒然となった。

Xには、日本のサッカーファンから「え、え、え、！？ エムバペ！？ え！？！？！？！？」「エムバペ血も涙もない！」「エムバペは今大会も得点王ですわ」「エムバペ意味わからん」「エムバペえぐい4時に起きてよかった」「なんやこいつ、ホンマになんやこいつ」などの声が漏れた。

また、I組の1位のチームと日本がいるF組の3位のチームはベスト32で対戦する可能性があり、「日本は3位通過だけはダメだ フランスが1番ヤバい」「3位通過のほぼ確でフランスと当たるは避けたい」とおののく声も目立った。



（THE ANSWER編集部）