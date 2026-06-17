北中米W杯1次リーグI組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のフランスが16日（日本時間17日）、セネガルと対戦した。後半にPKの有無を巡る微妙な判定があったが、VARの結果、ファウルなし。海外でも様々な声が上がった。

スコアが動かないまま迎えた後半13分。右サイドを突破したエムバペが、ペナルティーエリア内で倒されたように映った。ファウルならPKのシーンだ。

VAR介入の末、アリレザ・ファガニ主審のオンフィールドレビューが行われた。ノーファウルの判定で「エムバペから接触した」とアナウンス。海外メディアからは様々な声が上がった。

米放送局「ESPN」サッカー専門Xでは、フランス人のジュリアン・ローレンス記者が「これがPKじゃないってどういうこと？！ 明らかにPKだ！！」とつづった。

英公共放送「BBC」ラジオ局で、元スコットランド代表パット・ネビン氏は「これはバカげている。ナンセンスだ。あり得ない。エムバペから接触したってどういう意味だ？ 今まで聞いた中でもっとも馬鹿げた説明だ」とコメントした。

さらに元イングランド代表アラン・シアラー氏は、「BBC」で「理解できない。（セネガルの）マネの突進が見え、彼の左足がエムバペを捉えている。もしエムバペが彼の前にいるのなら、どうしてエムバペが接触を仕掛けることなどできるのか。奇妙だ、本当に奇妙だ」と疑問視していた。



（THE ANSWER編集部）