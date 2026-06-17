〈初代『FF』の販売本数は『ドラクエ』の3分の1以下だった…それでも“最強のライバル関係”が生まれた意外なきっかけ〉から続く

プレイステーション全盛期の2000年に発売され、国内417万本という大ヒットを記録した『ドラゴンクエスト7』。しかし、当時のファンの中には、フル3Dで革新的な映像美を見せつけた『FF7』などと比べ、「期待したほどすごくない」と“停滞”を感じた人も少なくなかった。

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しかし、そのグラフィックを選んだのには確かな理由があった。『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか？』（イースト・プレス）の一部を抜粋して紹介する。



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王座は安泰と思いきや……

一方、PS時代のドラクエはどうだったのでしょうか。

『ドラクエ7』の国内販売本数は417万本。ここまでのシリーズでも最高値であり、PS全体でも「日本国内でもっとも売れたゲームソフト」ですから、大ヒット作であることは間違いありません。

しかし、そこに至るまでの開発の道筋や、作品そのものの評価など、総合的な印象でいえばむしろこのPS時代は、ドラクエの歴史のなかで「混迷期」に位置付けられると思います。

約6年にわたるPSの時代を通じて、ドラクエシリーズは『ドラクエ7』たった1作品しか発売されませんでした。かたやFFシリーズは『FF7』『8』『9』の3作品で、つぎつぎと新機軸を打ち出していましたから、この時代のドラクエには、僕のように「混迷」とまではいかずとも、「停滞」ムードを感じていたユーザーは多かったと思います。

実際、『ドラクエ7』の開発は難航し、もともと1997年に発売予定だったものを何度も発売延期して、結局2000年にようやく発売となります。

このとき、ドラクエに何が起きていたのでしょうか。

老舗の味と最新ハード

前述のようにFFシリーズは、各ゲームハードのスペックを限界まで活用してきたことで、その時代に可能な「ゲームの映像美の上限」を見せることがひとつの芸風になっていきました。

一方ドラクエはというと、そこの競争にはあまり乗らず、ハードスペックに左右されにくい「ドラクエ独特の味わい」で勝負する芸風でした。

この「味わい」とは何かというと、堀井雄二さんのシナリオ、鳥山明さんのイラスト、すぎやまこういちさんの楽曲、この3人の巨匠それぞれの職人技術、つまり個人技の集積です。

こういった、いわば「老舗の味」を守ってきたのがドラクエシリーズだったわけですが、この方向性とプレイステーションという新ハードの取り合わせが難しかったのです。

PS、セガサターン、ニンテンドー64といった当時の次世代ゲーム機の特色は、なんといってもポリゴンによるリアルタイム3DCGにありました。となると、素直に考えれば「『FF7』の成功を参考に、ドラクエの世界も3DCG化しよう!」という企画が持ち上がるところなのですが、PSの3DCGは現在のようなリッチなものではありませんから、どうしてもペーパークラフトのように面構成が単純化されたカクカクしたものになってしまいます。

『FF7』はそのような単純な面構成でも表現しやすいキャラクターやモンスターを、PSのハードスペックに合わせてデザインするという手法をとりました。いまや世界的な人気キャラクターであるクラウドのツンツンと立った髪形は、そういう技術要件から導き出された最適解であるという側面もあります。

『ドラクエ7』で採用されたグラフィック仕様

ところが、ドラクエにはシリーズを通じて定番化しているモンスターが数多くおり、それらは作者である鳥山明さんのポップで洗練されたタッチがあってこそ「ドラクエらしい」のだという考え方がありました。

今になって思えば、そもそもオリジナルの鳥山明さんのデザイン画と、ファミコンの初代『ドラクエ』でテレビ画面に表現されたドット絵にもかなりの差があるわけで、「ドット絵にアレンジするのはいいが、ポリゴンにアレンジするのはダメだ」という考え方は、あまり納得感がないようにも思えます。

とはいえ、実際に当時のドラクエファンには「老舗の味」を望む保守的なユーザーも多く、エニックスとしてもあまり大胆なリニューアルをおこなってシリーズのブランドを棄損するリスクは負えなかったのでしょう。

そして最終的に『ドラクエ7』で選ばれたグラフィック仕様は、戦闘画面はドット絵、マップ画面は背景のみ3Dポリゴンでキャラクターはドット絵、という非常に折衷的なものでした。

的確だが損なグラフィック

このグラフィック仕様は、結果としてFFとまったく逆の画面づくりである点も興味深いものがあります。

『FF7』『8』『9』は一見フル3DのCGに見えますが（ここまでの回でも便宜上そう表現していた部分がありますが）、実際のところは戦闘画面のみがリアルタイム描画のフル3Dで、マップ画面ではキャラクターだけが3Dポリゴン、背景は2Dの書き割りなのです（この背景部分は開発段階において3DCGで描画したものをレンダリングして一枚絵に変換しているので、あまりそういう部分に興味のないユーザーはなんとなく3Dっぽいイメージをもっていたかもしれませんが、仕様上は2Dです）。

このことで『FF7』『8』『9』はひとつひとつの背景が構図として固定される分、いわば映画におけるカメラワークの要素をゲーム画面に持ち込みました。このショットは俯瞰になっている、このショットは人物の顔に寄っている、ここは通路の向こう側へ歩いていく人物を背面から撮っている、そのように映画の映像文法を応用しながら、スーファミまでのほぼ「真横」か「真上」からのアングルしかなかったゲーム画面とはまったく異なる、ダイナミックな構図を演出することに成功しています。

それに対し、『ドラクエ7』はマップ画面の背景をフル3Dにしたことで、ゲーム内の世界をぐるぐる回して、360度どんな角度からでも見ることができる、というのが売りでした。これは実際、操作する面白味や手触りの良さという意味では『FF7』『8』『9』よりも勝っていたと思いますが、効果としては画面に迫力をもたせるというよりも、一種のミニチュアのようなゲーム世界を手のひらで自由に角度を変えて眺める、という感じの表現になっていました。

これはいわばドット絵時代のゲームが持っていた「ミニマル感」「抽象化された可愛さ」を維持したまま、当時の新しい技術である3Dポリゴンに変換するという意味でとても的確で繊細な画面づくりです。いま見ると、むしろ当時のFFよりも古さを感じさせないタイムレスな魅力があるのですが、当時そういった魅力は市場的にインパクトがなく、どちらかというと「期待したほどすごくない」という損なイメージを持たれてしまっていました。

ドット絵をアニメーションさせる労力

また、戦闘シーンはまさにドラクエの伝統芸といっていいドット絵で構成されていますが、ここについても単にファミコン時代やスーファミ時代のまま解像度を上げているのではなく、なんと全モンスターに攻撃アニメーションを持たせています。

実は3DCG化の最大のメリットは「動かす（角度を変えたりアニメーションさせたりする）のが簡単」ということであり、つまり逆にいえば「2Dのまま動かす」ことはもっともめんどくさい、労力とコストが際限なくかかる手法だといえます。

しかし『ドラクエ7』はわざわざそれを選び、すべてのモンスターで「鳥山明らしい味わい」を崩さないまま、みごとな攻撃アニメーションを持たせました。この仕様は本当に労作というほかないですが、肝心のユーザーにはありがたみが伝わりづらく、またしても損なイメージを持たれてしまっています。

PSの性能のどこに注目するか

このように、映像の見せ方としてはかなり損をしてしまっている『ドラクエ7』ですが、ゲーム全体としては何を目指していたのでしょうか。

ポイントは「プレイステーションというその時点ではとても革命的だった新ゲームハードをどう使うか?」ということです。前述したように、FFシリーズはPSのハード性能を、新しい世界観やキャラクターのドラマを「映像美」として見せることに使いました。これはいわば、ゲームの語り口の「質的転換」といえます。

ではドラクエはどうかというと、実は「量的転換」を意図していたのではないかと思うのです。

PSソフトの記録媒体はCD-ROMですから、ファミコン〜スーファミ時代のROMカートリッジ方式とは比べ物にならない大容量でした。しかもCD-ROMは（大作RPGの多くがそうしていたように）複数枚組で販売することができるので、理論的にはいくらでも長いゲームを販売することができるのです。

実際、『ドラクエ7』はクリアまで60〜70時間を要する（当時としては）超大作で、『FF7』の30〜40時間と比較して倍近いボリュームがありました。

一説には『ドラクエ7』のシナリオはA4用紙でなんと1万6000枚に及んだといわれています。僕がエニックスに入社した当時はまだ紙の開発資料がファイルに束ねられている時代でしたが、事実、『ドラクエ7』の開発資料が納められたいくつかのキャビネットのうち、シナリオだけでひとつのキャビネットが埋まっていたような記憶があります。そう考えると、この1万6000枚もあながち言い過ぎではないかもしれません。

〈《スクエニ合併のリアル》ドッと笑いが起き、みんなでサボって飲みに行った…現地にいた当事者が明かす「スクウェア」「エニックス」合併発表の日に起きていたこと〉へ続く

（渡辺 範明／Webオリジナル（外部転載））