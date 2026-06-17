〈「3DCG化の最大のメリットをあえて捨てた“損な仕様”」…『ドラクエ7』が『FF7』に比べて残念なグラフィックと評価されがちだった理由〉から続く

2002年11月、ゲーム業界のみならず日本中を激震させた「スクウェアとエニックスの合併」。当時エニックスの新入社員だった一人が『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか？』（イースト・プレス）の著者渡辺範明氏だ。

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氏は社内放送で突然発表されたそのニュースに、社員たちから「ドッ」と笑いが起きた瞬間を鮮明に覚えているという。その他、当時の現場では何が起こっていたのか。同書の一部を抜粋して紹介する。



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合併発表、そのとき……

ファミコン時代からスーファミ時代の「追うもの／追われるもの」の関係から、ついにそれぞれが別種の強みを発揮し、比肩するライバル関係となったFFとドラクエ。「さあ、ここからスクウェアとエニックスのさらなる競争の火ぶたが落とされる!」というところで思いがけない出来事がおきます。

なんと、スクウェアとエニックスという2つの会社が、2003年4月1日にまさかの合併をすることとなったのです。

ちなみに僕がエニックスに新卒で入社したのはこのちょうど1年前、2002年4月でしたから、この時点では入社1年目をようやく終えたばかりの、いわゆるペーペーでしかありません。そんな僕も含め、ほとんど全ての社員にとってこの合併はまさに青天の霹靂でした。

今回はドラクエ・FFの各作品論の前に、まずスクウェア・エニックス合併の件を語っていきましょう。

2002年の11月。いつものように午前11時に出社すると、これまで一度も使ったことがなかった社内放送が流れ、「社員は全員、1階のロビーに集合してください」というアナウンスがありました。「ん? 避難訓練でもするのかな?」とたいして考えもせずにゾロゾロと社員たちが集まったところ、当時エニックスの社長だった本多圭司さんが前に立ち、こういったのです。

「エニックスは、株式会社スクウェアと合併します」

それを聞いた僕ら社員からは、「ドッ」という笑い声が起きました。

人間というのはあまりに予想外のことがあると笑ってしまうものなのか、あるいは本当に冗談としか思えないような発表だったせいかわかりませんが、この瞬間のみんなのリアクションと、その後の「えっ、ああ、マジなのか……」というシリアスな第2波の訪れはよく覚えています。

この発表、今思えばかなり厳重に情報統制が敷かれていて、僕らのような平社員はもちろんのこと、課長、部長など管理職クラスでもほとんどの人は知らなかったようでした。おそらく経営陣と、合併準備で実働しなくてはいけない必要最低限の部署だけが知っていたのだと思われます（事前に情報が漏れてしまうと、株価への影響もありますから、当然といえば当然のことですが）。

この午前中の発表の後、僕らゲームプロデューサー陣はみんな変なテンションになってしまい、「今日はもう仕事にならないな……」という謎の諦めが湧いてきて、「対策会議だ!」といって、昼からみんなで近所のオペラシティに飲みにいってしまいました。平たくいえばサボりなんですが、上司も先輩もみんないるからいいよね、という特例的なサボりです。

もちろん「今後自分たちがどうなっていくのか?」という不安もありましたが、むしろ「ドラクエのエニックスと、FFのスクウェアが合併」という、まるで子供が考えたような展開に、正直なところ、面白さを感じていたのも事実で、みんなで盛り上がり、その日はなんとなくお祭り感があった、という記憶があります。

異なる企業文化の交流

その後の実際の合併に向けた動きですが、それまでスクウェアとエニックスは同業者としての交流は普通程度にあったものの、やっぱりライバル企業でもあり、何より企業文化に大きな差がありました。合併直後はお互いに「オレたち流を護りたい」という意識も強かったと思います。

僕は当時エニックス側の人たちしか見ていませんが、例えば、部長がスクウェア側のメンバーと顔合わせに行く際、「一発かましてくるぞ」的なことをいって、勇んで出かけていったのが印象的でした。

僕自身はエニックス時代を経験している最後の新卒入社世代なので、実質的には合併前の1年間しかエニックスを経験していないわけですが、やはり社会人としても、プロデューサーとしても、最初に仕事のやり方を叩き込まれたのが「エニックス流」だったので、エニックスのメンバーにも、企業文化にも、かなり思い入れがあります。

現場レベルではこういう異文化衝突を一種のイベントとして楽しんでいたところもあるのですが、実際の社員数でいうと当時数千人いたスクウェアに対して、エニックスはたった百数十人の会社でした。人間集団のムードというのはなんだかんだいって人数比を素直に反映してしまうものですから、合併後のスクウェア・エニックスは「スクウェアの企業文化をベースにエニックスの味付けが加わったもの」になっていったと思います。個人的には「社長が全社員の顔を知っているぐらいの規模の中小企業に就職したと思ったら、ある日突然大企業に転職していた」という印象ですが、まったくタイプの違うゲーム企業を2社続けて体験できたという意味で、人生経験としてはラッキーでした。

なぜ2社は合併したのか?

ここからはスクウェアとエニックスが合併した理由について、僕なりの考えをまとめておきます。

通説では、2001年に劇場公開された映画版『ファイナルファンタジー（*1）』が興行的に失敗したことにより、スクウェアの経営が傾いたことが合併の直接の原因である、とされがちです。

*1 2001年公開。3カ月かけて葉脈を作り込んだのは有名。実は日本の3DCGクリエイター育成には多大な貢献になっており、例えばアートディレクターの瀬下寛之は後に『大日本人』のVFX監督を担当。

製作費1億3700万ドルが投じられたフルCG映画『ファイナルファンタジー』は、全世界興行収入が8500万ドルという結果に終わりました。これによって借金がかさみ、スクウェアは1000人を越える巨大な開発部隊を維持することが難しくなってしまった、というわけです。

一方そのころ、現金経営主義のエニックスにはかなりの資金的余裕がありました。新入社員当時に先輩から「エニックスは、俺たちが余計なこと（ゲームを作って赤字を出すことです）をしなければ5年から6年は全社員が食えるだけの資金を持っているよ」といわれたのを覚えています。

これ自体は酒の席での与太話みたいなものでしたが、実際にエニックスの社員数はスクウェアの10分の1しかいないのに、FFと同等の売り上げがあるドラクエシリーズを抱えていたわけですから、やたらとコストパフォーマンスが高い会社だったのです。

つまり、人員は豊富だけど資金がないスクウェアと、人員は少ないけど資金があるエニックスが、お互いのないものを補うように合併した――と、ここまでが通説になっているわけですね。

大筋は、そういう理解でも間違っていないと思いますが、当時の状況をもう少し細かく分析すると、資金繰りとはまた別の側面も見えてきます。

エニックスの悩み

確かに映画『ファイナルファンタジー』の影響で、スクウェアは一時経営状態が悪化しました。

ただ、合併時に社長だった和田洋一（*2）さんは、野村證券出身のファイナンスにかなり強いタイプの経営者でもあり、スクエニ合併前の2003年期には創業以来最高益をだすまでに経営状態を回復させているのです。

*2 愛知県出身。野村證券をへてスクウェアに入社、2003年にスクウェアエニックス代表取締役社長に就任。「FF14プロデューサーレターLIVE」出演時にハウジング関連資料を持ってきたことから「ハウジングおじさん」と呼ばれた。現在はマイネット社外取締役。

なので、このときの数字だけを見ると、スクウェアは必ずしも合併をせずとも、そのまま単独で存続することもできたのではないかと思えます。単に資金繰りのためだけに合併したというと、ちょっと一面的かもしれません。

僕はむしろ2社の合併は、それ以降の成長戦略上のメリットを見据えた、もっとアグレッシブなものだったと捉えています。

では、その成長戦略のメリットは何だったのでしょうか?

それは合併前にエニックスとスクウェアがそれぞれに抱えていた「異なる悩み」を理解することで見えてきます。

まず、エニックス側の悩みは「社内に開発ノウハウが蓄積していかない」というものでした。

これまでにも説明してきたとおり、エニックスは、自社内に開発チームを抱えず、すべてのゲームを外注開発で作るという特殊な開発体制です。この方式のメリットは、そのとき作りたい企画やゲームのジャンルごとに最適なスタッフを選び、チームを編成できるというものです。

ドラクエシリーズにおける、キャラクターデザイン鳥山明、音楽すぎやまこういち、シナリオ堀井雄二、開発チュンソフトというような座組は、まさにそのメリットを最大限に活かしたものといえるでしょう。

その反面、このやり方は一作品が完成するごとにチームが解散してしまうので、エニックス社内には開発ノウハウがあまり蓄積していきません。PS時代、『バストアムーブ（*3）』『せがれいじり（*4）』などアイデア勝負でゲームがヒットしていた時代までは適していたのですが、PS2時代を迎え、ゲーム開発が大規模化してくると、だんだんアイデアよりもそれを実現させる技術力の勝負になっていきます。

*3 メトロが開発し、1998年にエニックスから発売された音楽ゲーム。宇宙からやって来た謎のエネルギーを宿した者たちが、ダンスのカッコ良さを競い合う。翌年に『バスト ア ムーブ2 ダンス天国MIX』が発売。

*4 1999年発売。「セケン」内にあるオキモノを調べて「作文」を完成させ、新たなオキモノが出現……を繰り返してストーリーを進める。原作者は『ウゴウゴルーガ』のCGを担当した秋元きつね。

これがゲーム開発における「スタジオワークの時代」の到来です。実際この環境変化により、2000年代にはハリウッド映画的な大規模スタジオワークのノウハウを確立した欧米のゲームメーカーが一気に勢力を強め、1990年代まで圧倒的トップ集団だった日本のメーカーは苦しい立場に追い込まれていきます。エニックスはこの難局を、日本でも最大級の開発部門を抱えていたスクウェアと合併することで乗り越えようと図ったのです。

スクウェアの悩み

一方、スクウェア側の悩みは「会社規模のわりに発売タイトル数が少ない」ということでした。

社内で1000人以上を抱えている開発スタッフを食わせていくためには、数年に1本しか発売されないFFの新作だけでは足りません。

本当はもっとコンスタントに多数の商品をリリースしていかないと組織が維持できないのですが、PSで『FF7』を発売して以来の確執から、当時スクウェアは任天堂との取引が完全に停止してしまっており、実質的にはPSかPS2でしかゲームを出すことができない状況でした。

となるとせっかく作ったゲームを複数のハードに移植したり、据え置き型ハードよりも小規模なゲーム制作が可能な携帯ハード向けの新作を作ったりということができず、せっかく豊富な開発資源を活かすマネタイズ手段、つまり「ゲームの出口」が少なかったのです。

（渡辺 範明／Webオリジナル（外部転載））