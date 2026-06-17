ジェジュン、40歳を超えての変化告白 違和感を覚えた日本人女性のしぐさ明かす「何だろう？韓国の人はしない」
歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）が、きょう17日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り＆100円ショップ・プチプラを愛する女2時間SP」（後9：00）内「初夏の愚痴祭り」ブロックにSPゲストとして出演する。
【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット
同ブロックでは、ジェジュンをSPゲストに迎え、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、宇垣美里、ハシヤスメ・アツコ、細木かおり、松浦志穂（スパイク）、円井わん、萌々（爛々）、LiLiCo（※五十音順）が、憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤを大発散する。
以前は、仕事が終わってから自宅でお酒を飲むことでストレスを解消していたというが、「最近は飲めなくなっちゃったんです。今年40歳を超えてから」と、年を重ねて体質の変化を実感。上田や女性たちから「ジェジュンって40歳いってんの!?スゲェ若いな！」と驚きの声が上がり、ジェジュンは照れ笑いを浮かべる。
そんなジェジュンが日本で感じた違和感は、おいしいものを食べた時の日本人女性がやりがちな仕草。日本人にとってはごく普通の仕草も、ジェジュンにはいまいちピンとこないようで、「何だろう？韓国の人はしない」と首をかしげる。さらに、最近覚えたストレス解消法は「ひとり○○○○」。意外なジェジュンの趣味が明らかになる。
【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット
同ブロックでは、ジェジュンをSPゲストに迎え、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、宇垣美里、ハシヤスメ・アツコ、細木かおり、松浦志穂（スパイク）、円井わん、萌々（爛々）、LiLiCo（※五十音順）が、憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤを大発散する。
そんなジェジュンが日本で感じた違和感は、おいしいものを食べた時の日本人女性がやりがちな仕草。日本人にとってはごく普通の仕草も、ジェジュンにはいまいちピンとこないようで、「何だろう？韓国の人はしない」と首をかしげる。さらに、最近覚えたストレス解消法は「ひとり○○○○」。意外なジェジュンの趣味が明らかになる。