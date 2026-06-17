◇W杯北中米大会1次リーグI組 セネガル1―3フランス（2026年6月16日 イーストラザフォード）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第1戦は16日（日本時間17日）、セネガル（FIFAランク16位）が前回準優勝のフランス（同2位）に1―3と敗れ黒星発進。02年日韓大会以来24年ぶりの再戦を落とし、フランスとの通算対戦成績を1勝1敗とした。

“世紀の番狂わせ”として世界に衝撃を与えた02年日韓大会以来の開幕戦（○1―0）以来、24年ぶりの再戦が実現。注目の一戦でFWジャクソン（Bミュンヘン）、FWマネ（アルナスル）、FWイスマイラ・サール（クリスタルパレス）ら強力攻撃陣が先発出場。怪我から復帰したDFクリバリ（アルナスル）もスタメンに名を連ねた。

前半25分、カウンターからFWジャクソンが決定機を迎えたが左足でのシュートが左ポストに弾かれ得点ならず。同アディショナルタイムにもFWマネの左からのクロスをゴールの目の前でフリーになったFWイスマイラ・サールが右足で押し込もうとするもコントロールできず大きくふかしてしまい、決定機を生かせず0―0のまま前半終了となった。

すると後半21、FWエムバペ（Rマドリード）に一瞬のスキを突かれゴールを許し失点。同37分にも失点し、リードを広げられるもアディショナルタイムにFWムバイ（パリSG）が意地の一撃。1点を返したがすぐさま再びFWエムバペにゴールを許し、1―3と敗戦。試合のペースを握った前半の好機を生かせなかったことが響いた。