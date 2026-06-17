20代の終わり、突如テレビの世界へ飛び込むことになった阿川佐和子さん。待っていたのは、取材が気に入らないと生放送中であっても机をガンガン叩き出す「スパルタなボス」の怒声だった。半泣きになりながら、若き日の彼女が厳しい現場で学んだこととは？ 最新刊『年とる力』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）

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阿川佐和子さん ©文藝春秋

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父は晩年、新聞の訃報欄を見ては、嘆いておりました。母を呼びつけ、

「おい、七十八歳で死んでる人がいる。嫌だねえ」

「今日の死亡欄は全員、俺より若い。次は俺の番だ」

「（中村）歌右衛門が亡くなったぞ」

そう言ったときは驚いて、

「へ？ お父ちゃん、歌右衛門さんと親しかったの？」

すると、

「親しくない。とにかく、嫌だ」

そんなに嫌なら最初から訃報欄なんか見なければいいのにと思うのですが、気になるらしいのです。そして、

「明日も葬式だ。今月はこれで三回目だぞ。嫌だねえ、ああ、嫌だ」

広島の施設に入っている伯母が百歳の誕生日を迎えたときに、両親を連れてお祝いに行き、ケーキを挟んで話をするうち、伯母が、

「ヒロちゃん（父のこと）、あんたのお友だちは皆さん、お元気？」

伯母が唐突に質問したのに対し、父が大声で、

「元気なわけがないだろう。遠藤（周作）も死んだ、吉行（淳之介）も死んだ。みんな、死んだ。全員、死んだ！ 残っているのは三浦（朱門）と北（杜夫）だけ（その当時）だ」

吐き捨てるように言ったので、百歳の伯母は「なに、その言い方」と笑っておりました。

親しくしていた友だちが次々にいなくなってしまうのは、たしかに寂しく悲しいことではあります。でも、生き残っている側は、そのつらさを乗り越えざるを得ないのだと思います。母は、父が大声で嘆くと、部屋の隅に行って私に向かい小声で、

「でも、しょうがないじゃない。人はいずれ死ぬんだから」

みごとに達観しておりました。

そのとき思いついたのです。

友だちが同世代の人ばかりだから、親しい人を一気に失うことになるのではないか。もっといろいろな世代の友だちをたくさん作っておけば、「みんな、死んだ。全員、死んだ」と嘆かなくてもすむのではないかしら。父の嘆く声を聞きながら、思ったことを覚えています。

まったくのシロウトがテレビ出演

そんなことを思いついたから意識して、というわけでもありませんが、ありがたいことに私には幅広い世代に友だちがけっこうたくさんいます。

その理由の一つは、仕事を始めた年齢が遅かったからかもしれません。専業主婦になることを目指してひたすらお見合いに明け暮れていた二十代の終わりに、突如、故あってテレビの情報番組のアシスタントを務めることになりました。

あと一カ月で三十歳だというのに、まったくのシロウトです。シロウトの私を親身になって支えてくれるディレクター君やアシスタントディレクター君（当時は圧倒的に男性が多かった）は、だいたい私より五歳から十歳ほど歳下でした。

「ええ、わかんないよぉ」

泣きつくと、

「大丈夫、大丈夫。俺がちゃんと合図出すから」

まるでお兄さんのように親切に教えてくれます。

少しずつ仕事に慣れてくると、今度はディレクター君たちと外へ取材に行けと言われるようになります。

「どうしよう？ うまくインタビューできるかなあ」

「うん、またボスに叱られちゃうかもねえ」

当時の番組のボス、秋元秀雄さんは、たいそう怖い人でした。取材してきた内容が気に入らないと、

「これで取材してきたつもりか！ 子どもの使いじゃあるまいし！」

狭いスタッフ室で怒声を上げます。

「なんの取材をしてくるんだ？」

廊下に居合わせた別の番組のスタッフまで、抜き足差し足、恐る恐る通り過ぎていくほどでした。番組スタッフが制作した取材映像が気に入らないと、生本番中でも露骨に機嫌が悪くなり、ボールペンで机をガンガンたたき出す。その様子を見ているだけで隣りに座っているアシスタントの私は震え上がりました。

「おい、サワコちゃん（当時はボスにそう呼ばれておりました）。明日、取材に行くそうだが、なんの取材をしてくるんだ？」

深夜の番組が終わって控え室に戻ってくると、ボスから声をかけられました。

「えーと、なんか滋賀県のほうで、新しい繊維を作っているっていう取材をする……みたいなんですが……」

当日のノルマだけで頭がいっぱいだった私は、まだ翌日の取材についてろくに理解しておりませんでした。いい加減な答え方をしたところ、たちまちボスの形相が変わりました。

「出て行け！」

「取材の内容もろくにわからないで行く気なのか。どういうつもりだ！ 出て行け！」

オタオタ、ヨロヨロ。出て行けと言われても……。半泣きになりながら控え室をあとにして、廊下で仲間のディレクター君たちになぐさめられる始末。

家に帰れば父に怒鳴られ、仕事場ではボスに怒鳴られ、「出て行け！」と。こんな人生は嫌だ。早く優しい王子様は現れないのか。もう嫌だ！ 恥ずかしながら、しょっちゅう泣いて、しょっちゅう仕事仲間になぐさめられるという日々でした。

私だけではありません。厳しいボスだったので、プロデューサーもディレクターもアシスタントディレクターも、もれなく怒鳴られ、叱られ、「出て行け！」と言われ続けておりました。

〈「憂さ晴らしだ。キムチ鍋、食べに行こうよ」気がつけば傷をなめ合う仲間は“年下ばかり”…阿川さんがいくつになっても「年下から慕われる」理由〉へ続く

（阿川 佐和子）