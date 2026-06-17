M!LK×サカナクション山口一郎がコラボ 「夜の踊り子」ダンス＆“滅ポーズ”に「新メンバー加入決定」
サカナクションの山口一郎と5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、話題の「夜の踊り子」ダンスで共演し、ファンの注目を集めている。
【動画】滅ポーズも！M!LK×サカナクション山口一郎「夜の踊り子」
M!LKは16日までに公式TikTokを更新し、「サカナクション 山口一郎 さんと夜の踊り子踊らせていただきました」とキャプションを添えて動画を公開。13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の会場で撮影されたとみられるもので、メンバー5人と山口がそろって“夜の踊り子ミーム”を再現している。
サカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と組み合わせたショート動画がミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散されている。
今回の動画では山口が船首で踊る“少年役”を担当し、その後方でM!LKのメンバー5人が“漕ぎ手役”として並び、息の合ったパフォーマンスを披露。最後には山口が、M!LKおなじみの“滅ポーズ”も見せている。山口は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』当日にオリコンニュースのインタビューで、「M!LKとちょっと仲良くなれた」と語っていたが、会場ではこんな交流が実現していたようだ。
コメント欄には「まさかの本家とコラボ」「完璧で滅」「頼むからちゃんと漕いでください」「衣装がまとまりすぎて違和感ない」「新メンバー加入決定」「まさかのコラボでびっくり」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せている。
【動画】滅ポーズも！M!LK×サカナクション山口一郎「夜の踊り子」
M!LKは16日までに公式TikTokを更新し、「サカナクション 山口一郎 さんと夜の踊り子踊らせていただきました」とキャプションを添えて動画を公開。13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の会場で撮影されたとみられるもので、メンバー5人と山口がそろって“夜の踊り子ミーム”を再現している。
今回の動画では山口が船首で踊る“少年役”を担当し、その後方でM!LKのメンバー5人が“漕ぎ手役”として並び、息の合ったパフォーマンスを披露。最後には山口が、M!LKおなじみの“滅ポーズ”も見せている。山口は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』当日にオリコンニュースのインタビューで、「M!LKとちょっと仲良くなれた」と語っていたが、会場ではこんな交流が実現していたようだ。
コメント欄には「まさかの本家とコラボ」「完璧で滅」「頼むからちゃんと漕いでください」「衣装がまとまりすぎて違和感ない」「新メンバー加入決定」「まさかのコラボでびっくり」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せている。