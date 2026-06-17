日本銀行は16日、政策金利を1.0％まで引き上げることを決めました。31年ぶりの水準となりますが、私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか。

■仕入価格高騰で「出れば出るほど痛い」看板メニューを限定に

「news zero」が訪ねたのは都内にあるカレー専門店。カツカレーがイチオシだといいますが…

カレー店経営の女性

「ロースカツのお肉が100gで100円をきっていたけど、今120円とか130円とか。今は数量限定にしていて、出れば出るほど痛いので、人気のロースカツは1日10枚限定にしてやっている」

仕入価格の高騰で、看板メニューが限定メニューに。

カレー店経営の女性

「簡単には飲食店は（値段を）上げられない」

■日銀 31年ぶり「金利1.0％」へ引き上げ

止まらない物価高に歯止めをかけるべく、16日に発表されたのが…

日銀 内田副総裁

「従来の0.75％程度から1.0％程度へと変更することを、賛成多数で決定いたしました」

日本銀行による政策金利1.0％への引き上げです。

■金利上昇で物価高が収まるのはなぜ？

なぜ金利を上げると、物価高が収まるのか。

金利が上がると、金を借りるときの利息が高くなるため、個人も会社もお金を借りて大きな買い物をするのを控えるようになります。

その結果、モノが売れにくくなるので、店や企業が消費者に買ってもらいやすくなるよう価格を据え置いたり、下げたりするなどの動きが出てきます。

この連鎖によって物価上昇にブレーキがかかるという仕組みです。

■利子は平均年3万円増の試算も…“物価上昇スピードに追いつかず”

しかし、カレー専門店からは不安の声も。

カレー店経営の女性

「お客さんが貯蓄にどんどんまわしていっちゃう。そうなると余計に外食はみなさんしないのかなと」

みずほ総合研究所の試算によりますと、利子の増加で、1世帯あたり平均年間3万円の「プラス」になるといいますが、現在の物価上昇のスピードには追いつかないとみています。

■「月々の返済が増える可能性」住宅ローンに心配の声

利上げの影響はほかにも。

住宅購入を検討の男性

「住宅を買いたいと思っていたが、金利が上がると月々の返済も増えてくる可能性もあるので…」

心配していたのは、住宅ローンについてです。

固定金利と変動金利のミックスローンを選んだという女性は…

ミックスローンを選んだ女性

「35年ローンなんで30年くらい残っていて、そんなに金額は高くないけど、日々何千円とか、毎月上がっていたら生活には痛手かな。困りますけど、金利が上がることで円安が止まってくれたらうれしいという希望もあります」

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日銀は経済の状況を見ながら利上げを判断していく方針です。

（6月16日放送『news zero』より）