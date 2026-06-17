１９９３年に俳優・加勢大周に対抗して「新加勢大周」の芸名で華々しく芸能界デビューを飾った坂本一生さん（５５）が、約９キロの減量に成功したことを明かした。

１６日までにインスタグラムで「ただいま一応減量中です」と伝え、「今のところ１０３ｋｇから約９ｋｇ減量して 順調に進んでいます」と経過報告。

「目標まではあと６ｋｇくらいなので 焦らず自分のペースでコツコツ頑張っているところです 少しずつ体も軽くなってきて 変化を実感しながら楽しんでいます あまり減量すると 体が細くなってしまうので」と説明した。

「それにしても、今年の６月は湿度が高くて蒸し暑いですね うちの猫も暑さに負けて 毎日ゴロンと横になってのんびり過ごしています 見ていると気持ちよさそうですが 人も猫も熱中症や体調管理には気をつけないといけまないですね 残り６ｋｇの減量も無理せず頑張っていこうと思っています」と記し、引き締まった姿をアップ。

フォロワーからは「相変わらずカッコいいっす」「凄いお肌も綺麗ですね」との声が上がった。

１４回の転職の末、２０１７年に千葉・八千代市にトレーニングジムをオープンした坂本さん。昨年のフジテレビ系特番「昭和平成の名場面４５連発！あの人ビフォーアフター」やＴＢＳ系「まさかの一丁目一番地」に出演して近影を披露し、ネットで「別人」「えらいことになってる」「変わり過ぎ」と変ぼうが注目を集めた。