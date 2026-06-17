お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が16日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。タレントの朝日奈央（31）に毎年誕生日にプレゼントしているものを明かした。

今回はお笑いタレントのビビる大木と劇団ひとりの2人をゲストに迎えて人気企画「6連単！ぴったり当てたら100万円」が放送された。最初に予想したのは「女性タレントが選ぶ大人の色気を感じるのは誰?ランキング」で、朝日や森香澄ら10人の女性タレントが登場した。

順位を予想する中、進行を務めた千鳥・大悟が「この子にだったら、俺1位に絶対入れてもらえるみたいなの、誰もないんすか?」と聞いた。これに対し、山内は「俺、朝日ちゃんなんか毎年誕生日にスターバックスのギフトカード3000円分贈ってる」と告白した。

この行動に相方・濱家隆一は「何してんねん…え?」とドン引き。山内は「LINEで『誕生日』って表示されるから」と説明。さらに「表示された子には俺、全部贈ってる」と、朝日以外にもプレゼントしていることを明かした。

ただ「男性タレントには贈らない。意味ないから」と女性限定だとした。これにスタジオが笑いに包まれ、大悟は「こういうはっきりしたところが“カッコいい”ってなるかもしれん」と大笑い。だが、濱家は「なるかな?そんなところ?」と懐疑的だった。

そして、女性タレントたちがそれぞれのベスト3を挙げていき、山内が1位に挙げてくれると自信満々だった朝日は1位・ひとり、2位・大木、3位・濱家だった。この順位に山内は「おい!スタバのLINEギフト返せ!」と吠えた。

さらにスタッフから「逆に一番大人の色気を感じないのは誰ですか?」と問われると、朝日は「大変申し訳ないんですけど、山内さんです」と答えていた。まさかの“裏切り”に山内は「はい…全額請求いたします」とツッコミを入れ、スタジオを笑わせた。